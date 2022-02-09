'Экономический паспорт' станет новой денежной кормушкой для власти, – нардеп

Инициатива власти ввести в Украине экономические паспорта для лиц, родившихся после 2019 года, будет забирать у Украины 2% ВВП ежегодно. Но эти деньги не будут работать на экономику, а станут проектом "Большая кормушка" для власти. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет Минпром.

"Через Фонд будущих поколений только в первый год пройдет 60 млрд грн. Дальше сумма будет расти до нескольких сот миллиардов в год. Понимая размах авторов идеи введения экономических паспортов, становится ясно: "Большое строительство" было лишь прелюдией к созданию по-настоящему "Большой кормушки", где денег хватит всем", - подчеркнул народный депутат.

Он напомнил: когда придет время выплачивать владельцам экономических паспортов их сбережения за 18 лет, ни президента, ни его партии может уже не быть у власти, поэтому отвечать за последствия им не придется.

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"А последствия эти будут плачевными. Предполагается, что деньги Фонда будут инвестированы в ОВГЗ с доходностью 10%, то есть за 18 лет общая доходность сбережений составит 450%. Вроде бы немало, но в Украине есть еще инфляций и девальвация гривны. За последние 18 лет они составили 670% и 560% соответственно. С позиции сегодняшних реалий можно утверждать, что по истечению срока люди получат на руки сильно обесценившиеся деньги", - пояснил Шпенов.

Он подчеркнул: в условиях угрозы российской военной агрессии риски для экономической стабильности возрастают. Не исключено, что в ближайшее время Украину ждет гибридная экономическая война с РФ и Беларусью.

"Нужны ли нам в такой ситуации рискованные экономические авантюры, такие как ведение экономических паспортов, которые ежегодно будут поглощать 2% ВВП Украины? Да, такие фонды успешно работают в богатых нефтью и газом Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии, но у нас нет экономических оснований для создания подобного фонда. Важно, чтобы это поняли авторы соответствующих законопроектов", - резюмировал нардеп.

Напомним, в ВР подали законопроект о создании Фонда будущих поколений, в котором будут накапливаться средства. Впоследствии эти средства будут выданы по "экономическим паспортам" детям, рожденным после 2019 года.

Ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что власть усиливает налоговое давление на предпринимателей, чтобы увеличить поступления в бюджет, но в то же время - инициирует введение проекта об экономическом паспорте - откровенно коррупционном, антиконституционном и вредном для макроэкономической ситуации.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина отметила, что из-за популистской программы с экономическим паспортом из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.