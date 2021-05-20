В Раде попросят США ввести жесткие санкции против 'Северного потока-2'

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США касательно введения санкций против газопровода "Северный поток-2". Будет проведено заседание по этому вопросу.

Об этом сообщает "Интерфакс". "Сейчас готовится проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", – сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады поручил профильному комитету Рады провести заседание и подготовить этот проект постановления к рассмотрению на заседании парламента 21 мая после "часа вопросов к правительству".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – в интересах его страны. В то же время он уточнил, что Соединенные Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводу.

Также Блинкен подтвердил, что Госдеп подал в Конгресс доклад по ограничительным мерам. Он уточнил, что в докладе указаны четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода.

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