Bloomberg: в Госдепе подтвердили, что не планируют вводить санкции против 'Северного потока-2'

Государственный департамент США якобы представил Конгрессу отчет о санкциях против "Северного потока-2". В нем поясняется, что ограничительные меры вводить не планируют.

Об этом пишет Bloomberg. Издание, ссылаясь на нескольких источников, отмечает, что речь идет об операторе российского проекта газопровода – Nord Stream 2 AG, контролирующего строительство.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что компания ведет деятельность, которая подпадает под санкции, однако отказаться них таких мер решили по причинам, связанным с национальной безопасностью.

Ранее ряд других СМИ сообщили о том, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от санкций в отношении оператора газопровода. В то же время отмечалось, что несколько российских кораблей, задействованных в "Северном потоке-2", все же попадут под ограничительные меры.

Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом подчеркнул, что США выступают против "Северного потока-2".

Как ранее OBOZREVATEL, 18 мая генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для завершения проекта "Северный поток-2" осталось построить около 80 км трубопровода. В Германии считают, что он будет построен.

В то же время немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe предпринимает юридические шаги против одобрения на строительство.