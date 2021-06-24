Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Фирташа и Фукса: список всех фигурантов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Рынки и компании
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Заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны, решение о которых было принято 18 июня. Перечень содержит 538 физических и 540 юридических лиц. Среди фигурантов украинские бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ.

Соответствующий указ № 266/2021 от 24 июня был обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования.

Какие ограничения накладываются на Фирташа и Фукса

  • блокирование активов,

  • ограничение торговых операций,

  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины,

  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины,

  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств,

  • аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами,

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  • запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества,

  • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины,

  • запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка Украины,

  • прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам,

  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

Также решением СНБО бизнесменов лишают государственных наград Украины.

Ограничительные меры вводятся на три года.

Обновляется..

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