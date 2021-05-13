Зеленский расширил состав СНБО, введя нового министра

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошел министр энергетики Герман Галущенко.

Глава государства подписал соответствующий указ № 192/2021 от 13 мая. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича – министра энергетики Украины", – говорится в нем.

Напомним, что Галущенко был назначен новым министром энергетики в Верховной Раде 29 апреля. Также его кандидатуру поддержали и в профильном комитете парламента.

Он заменил на посту Юрия Витренко, который было исполняющим обязанности министра после увольнения Андрея Коболева.

Новый глава ведомства должен пересмотреть тарифы на электроэнергию. До 1 июля он должен разработать соответствующий проект постановления.

С мая 2020 года Галущенко был вице-президентом "Энергоатома". До этого он работал в Министерстве юстиции, секретариате при президенте Виктора Ющенко и в администрации Леонида Кучмы. Также он был членов партии "Патриот".

Как сообщал OBOZREVATEL, об увольнении Коболева стало известно 28 апреля днем. Сам глава правления заявил, что узнал об этом из новостей.