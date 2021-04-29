В Раде назначили нового министра энергетики Украины: что о нем известно

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Кто такой Герман Галущенко

В Верховной Раде 29 апреля назначили нового министра энергетики Украины. Им стал уже бывший вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

Соответствующее решение принято 305 голосами, большинство из которых от "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца). В парламенте Галущенко представил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он попросил поддержать предложение и назначить нового члена Кабмина. Сам Галущенко заявил:

"Не хотел с этого начинать, но должен ответить, "Энергоатом" второй квартал подряд прибыльная компания. Истории о моих связях с олигархом, в том числе Деркачем (Андреем –экс-главой "Энергоатома" – ред.), абсолютные фейки. Давайте прекращать истерию. Если есть вопросы, есть для этого масса возможностей".

В Раде назначили нового министра энергетики Украины: что о нем известно
В Раде назначили нового министра энергетики Украины: что о нем известно

Ранее должность министра энергетики временно занимал Юрий Витренко. Его назначили главой "Нафтогаза", сразу после увольнения Андрея Коболева 28 апреля. В "Слуге" поясняли, что на фракция рассмотрела его кандидатуру, он ответил на все вопросы.

Среди задач нового министра – пересмотр тарифов на электроэнергию. Кабмин отсрочил повышение цен до 1 июля. За это время Галущенко должен разработать свой проект постановления, главная задача которого – сократить долги и обеспечить компенсацию стоимости генерации тока.

Кто такой Герман Галущенко?

  • 6 мая 2020 года его назначили вице-президентом "Энергоатома";

  • до 2020 года был членом политической партии "Патриот";

  • с 2011 до 2013-го работал в Министерстве юстиции, возглавлял департамент судебной работы;

  • Галущенко работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а после — в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Парламентский Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Галущенко. Как утверждают в СМИ, Галущенко близок к помощнику президента Зеленского Сергею Шефиру.

В самом "Энергоатоме" заявляли, что Галущенко – "опытный юрист", доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. "Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности правоведение, также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности, имеет диплом магистра международного менеджмента", – говорится в публикации компании.

Работал также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, об увольнении Коболева стало известно 28 апреля днем. Сам глава правления заявил, что узнал об этом из новостей.

В компании позднее отметили, что решение правительства не соответствует их уставу и закону "О корпоративном управлении".

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