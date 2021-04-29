В Раде назначили нового министра энергетики Украины: что о нем известно

В Верховной Раде 29 апреля назначили нового министра энергетики Украины. Им стал уже бывший вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

Соответствующее решение принято 305 голосами, большинство из которых от "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца). В парламенте Галущенко представил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он попросил поддержать предложение и назначить нового члена Кабмина. Сам Галущенко заявил:

"Не хотел с этого начинать, но должен ответить, "Энергоатом" второй квартал подряд прибыльная компания. Истории о моих связях с олигархом, в том числе Деркачем (Андреем –экс-главой "Энергоатома" – ред.), абсолютные фейки. Давайте прекращать истерию. Если есть вопросы, есть для этого масса возможностей".

Ранее должность министра энергетики временно занимал Юрий Витренко. Его назначили главой "Нафтогаза", сразу после увольнения Андрея Коболева 28 апреля. В "Слуге" поясняли, что на фракция рассмотрела его кандидатуру, он ответил на все вопросы.

Среди задач нового министра – пересмотр тарифов на электроэнергию. Кабмин отсрочил повышение цен до 1 июля. За это время Галущенко должен разработать свой проект постановления, главная задача которого – сократить долги и обеспечить компенсацию стоимости генерации тока.

Кто такой Герман Галущенко?

6 мая 2020 года его назначили вице-президентом "Энергоатома";

до 2020 года был членом политической партии "Патриот";

с 2011 до 2013-го работал в Министерстве юстиции, возглавлял департамент судебной работы;

Галущенко работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а после — в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Парламентский Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Галущенко. Как утверждают в СМИ, Галущенко близок к помощнику президента Зеленского Сергею Шефиру.

В самом "Энергоатоме" заявляли, что Галущенко – "опытный юрист", доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. "Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности правоведение, также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности, имеет диплом магистра международного менеджмента", – говорится в публикации компании.

Работал также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, об увольнении Коболева стало известно 28 апреля днем. Сам глава правления заявил, что узнал об этом из новостей.

В компании позднее отметили, что решение правительства не соответствует их уставу и закону "О корпоративном управлении".