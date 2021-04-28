Кабмин уволил Коболева из "Натфогаза", – нардеп от "Слуги народа"

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украина".

Об этом заявила на своей странице в Telegram нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смалгюк. "Только на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины. Наконец", – заявила депутат.

В пресс-службе "Нафтогаза" OBOZREVATEL заявили, что на данный момент готовят свой комментарий и покамест подтвердить или опровергнуть информацию не готовы.

В то же время народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на онлайн-заседании Кабмина 28 апреля, заявил, что вопрос об увольнении Коболева не рассматривался, однако допустил, что могло быть дополнительное заседание. "Я таких решений там не видел и не слышал. В перечне кадровых вопросов такого не было. Возможно, они собрались потом отдельно, но я об этом не знаю", – сказал.

Собственные источники OBOZREVATEL в правительстве подтвердили: заседание Кабмина по состоянию на 15:17 продолжается, Коболева хотят уволить, однако это может быть незаконно. В уставе "Нафтогаза" написано, что увольнение может происходить в соответствии с предложением наблюдательного совета, а его не было.

Новость дополняется...

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко накануне очередной попытки назначить его министром заявил, что главу "Нафтогаза" Андрея Коболева нужно уволить вместе с наблюдательным советом компании.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.