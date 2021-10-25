ЗАЗ потерял возможность заработать: ажиотаж вокруг кроссовера "Одесса" заметил инвестор
Ажиотаж, который породило фейковое сообщение о том, что автоконцерн "ЗАЗ" будет выпускать вместе с китайской компанией FAW Group новый кроссовер с названием "Одесса", засвидетельствовал огромный спрос на такой автомобиль в Украине. И если бы он был произведен, завод получил бы большую прибыль от его продажи.
Свидетельством этому являются предзаказы, которыми украинцы завалили ЗАЗ после появления информации о выпуске авто, отмечает у себя в Facebook основатель инвестиционного фонда Fison Дмитрий Томчук. При этом он отмечает: не испугала потребителей даже высокая цена на машину – 500 тыс. грн.
"Многие в Украине захотели эту машину и были готовы оплатить ее, невзирая на тяжелые времена. У меня нет сомнений, что за счет "ЗАЗ-Одесса" Запорожский автозавод неплохо поправил бы свои дела, а продажи показали бы просто чудесные результаты", – уверен Томчук.
Издание auto.today 19 октября сообщило, что основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77. Это авто выпускает компания FAW Group.
Кроссовер должен был получить 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. А кроме того, 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатый "робот".
Помимо этого кроссовер "Одесса" – FAW Besturn T77 – должен был быть оснащен:
массивной решеткой радиатора впереди;
светодиодным освещением;
колесами диаметром 17-19 дюймов.
В салоне кроссовера должен был быть цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto. Также предполагались двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.
Предполагалось, что выпуск автомобиля должен был стартовать в конце 2022 года. Однако в октябре 2021 года в ЗАЗ официально заявили, что продаж не будет.
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