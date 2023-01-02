Завод простаивает: арестованной компании путинского олигарха Молчанова уже полгода не могут выбрать управителя

Компания "Аэрок" российского олигарха Андрея Молчанова уже более полугода не может получить государственного управляющего в Украине. Арестованный завод по производству строительных материалов простаивает, из-за чего государство теряет миллионы.

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Об этом сообщили аналитики проекта Trap Aggressor экспертной организации StateWatch. Первый конкурс по выбору управляющего был объявлен еще 12 октября.

Но, несмотря на то, что претенденты успели подать документы, сам отбор был отменен, отмечают расследователи. В АРМА такое решение объяснили дополнительным определением суда с новым перечнем имущества, мол, актив "существенно изменился".

Следующий конкурс был объявлен 24 ноября. Прием документов уже завершен несколько недель назад, однако результаты так и не были обнародованы.

"Из-за затягивания избрания управляющего арестованного "Аэрок", завод официально не работает. Государство недополучает миллионы гривен ежемесячно от управления активом", – резюмировали аналитики.

Все имущество "Аэрок" арестовали еще 1 июля из-за связей руководства компании с окружением Владимира Путина. Активы передали в АРМА. Речь идет о производственных площадках, недвижимости, корпоративных правах, заводах, спецтехнике и 22 автомобилях. Их общая стоимость – более 2 млрд гривен.

Компания "Аэрок" в Украине принадлежит немецкой компании "Аэрок Инвестмент Дойчланд". Ее директора и основатели которой приближены к российскому олигарху Андрею Молчанову, в частности, они работали на должностях в компаниях из "Группы ЛСР" Молчанова в Европе и в России.

По данным СБУ, олигарх Молчанов принадлежит к ближайшему окружению президента России и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики Trap Aggressor выяснили: Украина до сих пор не получила деньги от национализации "дочек" российских банков. Речь идет о дочерних банках Сбербанка России и ВЭБ.РФ. Конфискация этих активов была проведена еще весной.

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