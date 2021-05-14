Запуск "Северного потока-2" могут снова перенести: трубоукладчик не укладывается в график достройки

До завершения достройки датского участка барже "Фортуна" осталось уложить чуть более 9 километров "Северного потока-2". При этом трубоукладчик едва укладывается в график работ.

Об этом сообщает ЕurAsia Dаіlу со ссылкой на данные навигационных порталов. Несмотря на благоприятную погоду, за последние сутки "Фортуна" резко сбавила скорость.

Отмечается, что из-за подготовки к переходу через действующий газопровод "Северный поток", непогоды и, очевидно, технических причин трубоукладчик прошел за последние три недели не более трех километров. До завершения датского участка "Фортуне" предстоит пройти чуть более 9 километров.

Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) прогнозирует в ближайшие пять дней благоприятную погоду, при которой трубоукладчик укладывает 1 100 метров в сутки. Однако средняя скорость "Фортуны" с 6 февраля, когда возобновилась достройка, составляет чуть более 400 метров в сутки. Такой темп строительства с учетом простоя из-за непогоды указывал и сам оператор Nord Stream 2 AG.

Ранее министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС. Это касается и газопровода "Северный поток-2", который поддерживает Германия и участвует в его реализации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев подготовил для США список компаний, которые строят "Северный поток-2". Американский Конгресс в этом месяце должен получить доклад о фирмах, которые продолжают работать с проектом газопровода.