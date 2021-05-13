В России признали, что могут не успеть достроить 'Северный поток-2'

В России признали, что могут не успеть достроить газопровод "Северный поток-2" до октября. Осенью в Германии состоятся выборы, которые могут существенно сказаться на перспективах проекта.

После выборов сильные позиции в Бундестаге могут занять зеленые, а они газопровод не поддерживают. Немецкая природоохранная неправительственная организация NABU уже подала иск в административный суд Гамбурга. Экологи считают, что "Северный поток-2" нанесет ущерб Балтийскому морю, сообщают "РИА Новости".

Кроме того, скоро лояльная к российской трубе Ангела Меркель покинет пост канцлера. Кто придет к власти, пока неясно.

"Сейчас стоит вопрос, хотим ли мы десять миллиардов евро похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа", – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

При этом главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade отметил, что со строительством газопровода есть препятствия не только юридические, но и политические – темп работ невысокий.

"С 19 апреля по 10 мая проложили 3,1 километра. С 1 по 19 апреля – 8,6. Получается, за 40 дней – 11,7 километра, или в среднем 0,3 в день. Так потребуется порядка 11 месяцев", – резюмировал Гойхман.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".