Владелец сети косметических магазинов Lush в РФ увольняет почти половину сотрудников

Из-за развязанной Россией войны против Украины основной владелец сети магазинов косметики Lush в РФ Дмитрий Азаров вынужден значительно сократить свой бизнес. В частности, он закроет треть магазинов и уволит почти половину сотрудников.

Об этом сообщает Forbes. Конкретизируется, что:

закрыты будут 17 из 48 магазинов Lush в России;

уволены 200 из 500 сотрудников.

Причина этого – приостановление британской косметической компанией Lush поставок своей продукции в Россию из-за ее вторжения в Украину. При этом сам Азаров сетует на то, что если поставки не возобновятся, его бизнесу придет конец.

"По его расчетам, запасов продукции российской Lush хватит не более, чем на три месяца", – сообщили аналитики.

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Отметим, что под брендом Lush также работают 15 магазинов в Украине. Азарову же, по информации The Wall Street Journal, принадлежит 65% этого бизнеса.

Впрочем, отмечает Forbes , Азаров "вынужден был эту часть передать материнской компании в Англии". В российском же Lush Азарову принадлежат те самые 65%. Оставшиеся 35% – материнской компании.

Как известно, всего спустя один месяц войны России против Украины экономика страны-агрессора оказалась в масштабном кризисе. Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников. В частности:

у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%;

3,5% предприятий и вовсе приостановили работу;

каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников;

около 11% из них уволили или отправили в простой менее 10% штата;

6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников;

2,8% – от 50% до 100% штата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли в первом чтении законопроект о повышении налогов для компаний, которые продолжают работу в России. Налоги на имущество и доходы для предприятий, которые финансируют войну, увеличатся в 1,5 раза, то есть на 50%.