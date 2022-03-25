В России начались массовые увольнения: уже затронуло 20% компаний

Всего спустя один месяц войны России против Украины экономика страны-агрессора оказалась в масштабном кризисе. Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников.

Как пишет издание Forbes. По данным сервиса, у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий и вовсе приостановили работу. Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников.. Около 11% из них уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников, 2,8% – от 50% до 100% штата.

К таким выводам пришел сервис "Актион Бухгалтерия", который по просьбе Forbes опросил около 300 представителей российского малого и среднего бизнеса (85,6% опрошенных – с численностью сотрудников до 100 человек) из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, производства, строительства и др. Опрос проводился с 14 по 22 марта.

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Более трети респондентов (37,5%) сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов, 19% – теряют поставщиков. У 31,2% опрошенных компаний выручка с конца февраля упала незначительно – не более чем на 10–25% от показателей предыдущих месяцев. Около 29% констатировали снижение выручки на 25-50%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России закрылись сети крупных ресторанов и кофеен. Они сохранили рабочие места и продолжают платить сотрудникам зарплаты, однако не могут работать до тех пор, пока Россия продолжает жестокою войну против Украины. Если ситуация не изменится, McDonald`s, KFC и Starbucks закроются, а россияне только из-за этих сетей потеряют более 102 тыс. рабочих мест.

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