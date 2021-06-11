Витренко заявил, что пересмотрит контракт 'Нафтогаза' с компанией Фирташа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт на поставку газа с компанией "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа имеет недостатки. Отмечается, что сейчас начали поиски альтернативы.

Компании Фирташа покупают газ ниже спотовой цены и могут продавать его промышленным потребителям. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

"Заключенный ранее контракт с компанией Фирташа "ЙЕ энергия" имеет недостатки. Контракт остается в силе, но к нему много вопросов у разных органов, в частности Антимонопольного комитета. Сейчас компании Фирташа покупают газ ниже спотовой цены и из-за недостатков контроля могут продавать его промышленным потребителям", – говорится в сообщении.

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Ранее Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений российским "Газпромом" доминирующим положением на рынке газа. Компания готовит иск в международный арбитраж.

"Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся", – заявил Витренко эфире телеканала ICTV.

Лицензию на поставку газа в Украине получили 829 компаний. При этом около 70% рынка находится в рука газсбытов Фирташа (оценки НКРЭКУ). То есть, семь из десяти семей покупают голубое топливо фактически у одной и той же группы компаний.

Остальные 30% делят между собой "Нафтогаз" и десятки более мелких поставщиков. Именно газсбыты Фирташа в январе прошлого года подняли тарифы почти до 10 грн за куб, в то время как госкомпания продавала голубое топливо всего за 7,2 грн. В результате произошла серия протестов по всей стране, а власти волевым решением ограничили тарифы (это ограничение действовало только до 1 апреля).

В РГК говорят, что их наценка находится в пределах 10%. Мол, это общемировая практика. В то же время Витренко утверждает, что на самом деле компании получают сверхприбыль за счет наценки в 30-40% по сравнению с ценами конкурентов.

Но помимо официального заработка, как утверждает американский сенатор Роджер Уикер, есть еще сотни миллионов долларов, которые якобы заработаны с помощью схем. Заявление американского политика опубликовало издание NBC News. Из него следует, что Фирташ только с 2015-го по 2018-й с помощью махинаций с газом мог получить в Украине 1,5 млрд долларов. И все благодаря разницам в тарифах.

Вполне возможно, что реальная прибыль может быть еще выше. И пока американские сенаторы, Atlanic Council и другие международные организации указывают на коррупцию со стороны Фирташа и призывают с ним бороться, АМКУ фактически бездействует, а СНБО наказывает контрабандистов регионального уровня.

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