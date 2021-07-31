Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что Украина проиграла битву против "Северного потока-2". В то же время "война" против российского газового проекта будет продолжаться.

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это непосредственное строительство "Северного потока-2", он будет достроен. К сожалению, это строительство было возобновлено в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено", – заявил Витренко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам главы "Нафтогаза", сейчас идет борьба за то, чтобы газопровод не заработал. В частности, необходимы шаги, которые сделают невозможным его коммерческую эксплуатацию.

Витренко подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы "Северный поток 2" не был сертифицирован. Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным.

"Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа... И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и в отношении буквы закона, и по духу закона", – резюмировал председатель правления "Нафтогаза".

Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Также представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

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