Витренко: практически все так называемые бизнесы "Нафтогаза" стали экономически убыточными

Государство Украина, как акционер НАК "Нафтогаз Украины", платит высокую цену за неэффективный менеджмент компании. Практически все так называемые бизнесы НАКа стали экономически убыточными.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он пояснил, почему так происходит.

"Классический пример "доения активов в интересах тех, кто осуществляет управленческий контроль". Это хроническая проблема НАКа, которую мы существенно уменьшили в 2014-2018 годах, и показали, как ее вообще решить. Потом ситуация, к сожалению, ухудшилась", – уточнил он.

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Для наглядности Витренко привел пример контрактов с компаниями олигарха Дмитрия Фирташа на огромные сумы. Примечательно, что они были заключены в последний месяц работы прошлого руководителя.

"Вопрос не в политической воле обеспечить потребности населения по фиксированной на год цене, которая сейчас гораздо ниже спотовой, а в том, что эти контракты как раз позволяют компаниям Фирташа перепродавать газ с огромной прибылью не населению, что потом может не хватать газа для населения по низкой годовой цене, и что у других поставщиков газа населению условия существенно хуже", – объяснил глава правления "Нафтогаза".

По мнению Витренко, Украина сейчас платит очень высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов.

"Если программа добыча была выполнена хотя бы в части уже старых участков, то НАК этим летом не импортировал газ на 2 млрд дол. Из-за того, что НАК не привлек масштабные зарубежные инвестиции, сейчас только госкомпания тратит немалые деньги на очень рискованные проекты в разведке запасов газа", – объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что совокупный убыток группы составил 33,2 млрд грн против 2 млрд грн прибыли в 2019 году. В коммерческом сегменте компания получила 15,7 млрд грн убытков, тогда как от разведки и добычи – 28 млрд грн прибыли (на 36% меньше 2019 года).