Ведущий мировой производитель одноразовой посуды уходит из России

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и пищевых упаковок – финский Huhtamaki – инициировал процесс прекращения своей деятельности в РФ. Компания объявила о продаже своего бизнеса в России.

Об этом говорится на сайте производителя. Отмечается: причиной такого решения стала развязанная Россией война против Украины.

"Huhtamaki решила инициировать процесс прекращения и продажи своей деятельности в России. Это следует за предыдущим решением прекратить все инвестиции в Россию после начала вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Отметим: Huhtamaki имеет 4 производственных подразделения в России, на которых работает около 700 человек. Российский бизнес обеспечивает компании около 3% от общего объема продаж.

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По мнению же аналитиков из Bloomberg, Россия не сможет быстро восстановиться от последствий введенных против нее санкций. Поэтому бизнес там вести не захочет никто. А вероятность того, что из состояния грядущего дефолта страна не сможет выйти в течение целого десятилетия, очень высока.

"Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Быстрого возобновления экономического положения РФ не будет из-за количества введенных санкций. Никто больше не захочет там вести бизнес", – отметили они.

Как известно, всего спустя один месяц войны России против Украины экономика страны-агрессора оказалась в масштабном кризисе. Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников. В частности:

у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%;

3,5% предприятий и вовсе приостановили работу;

каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников;

около 11% из них уволили или отправили в простой менее 10% штата;

6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников;

2,8% – от 50% до 100% штата.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за развязанной Россией войны против Украины основной владелец сети магазинов косметики Lush в РФ Дмитрий Азаров вынужден значительно сократить свой бизнес. В частности, он закроет треть магазинов и уволит почти половину сотрудников.