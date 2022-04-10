Никто больше не захочет вести бизнес в России, быстрого восстановления ее экономики не будет – Bloomberg

Россия не сможет быстро восстановиться от последствий введенных против нее санкций. Поэтому бизнес там вести не захочет никто. А вероятность того, что из состояния грядущего дефолта страна не сможет выйти в течение целого десятилетия, очень высока.

Об этом сообщает Bloomberg. Там подчеркнули военная агрессия против Украины будет стоить России очень дорого.

"Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Быстрого возобновления экономического положения РФ не будет из-за количества введенных санкций. Никто больше не захочет там вести бизнес", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: первый за более, чем целое столетие внешний дефолт России выглядит фактически неизбежным. Признаков этого, по меньшей мере, два.

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"Сначала Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рублями вместо долларов. Первый внешний дефолт России за столетие теперь выглядит почти неизбежным", – отметили аналитики.

В то же время подчеркивается: вероятность того, что из состояния дефолта Россия не сможет выйти в течение целого десятилетия, очень высока. Это означает:

отсутствие доступа к международным рынкам капитала;

очень высокие затраты на заимствования даже у Китая;

отсутствие инвестиций;

отсутствие экономического роста;

низкий уровень жизни россиян.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россию ждет cross-дефолт – ситуация, при которой все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.