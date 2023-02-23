В Украину начали ввозить меньше бензина, дизтоплива и автогаза: эксперт озвучил причину
В Украину в феврале стали завозить значительно меньше партий бензина, дизельного топлива (ДТ), а также сжиженного газа для авто. Это объясняется тем, что в декабре и феврале осуществлялись рекордные поставки, поскольку трейдеры готовились к ценовому "буму", который прогнозировался на 5 февраля – день вступления в силу нефтяных санкций Европейского Союза (ЕС) против России.
Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко. Он отметил, что темпы поставок всех видов топлива сейчас ускорились таким образом:
- бензин – -20%;
- дизельное топливо – -15%;
- газ – -9%.
"По всем трем видам нефтепродуктов во второй половине февраля мы увидели снижение поставок. Оно объясняется простыми вещами: трейдеры пытались завезти побольше объемов до 5 февраля, потому что не понимали, что будет, как эта дата и санкции повлияют на рынок. Они думали, что цена пойдет вверх, но прилично встретили трейдеры эту дату – рынок пошел вниз и навезли столько горючего, что просто негде накапливать. На нефтебазах, разумеется, из-за войны накапливать не вариант, и они просто снизили закупку", – сказал эксперт.
Какая сейчас средняя цена топлива в Украине?
- Бензин (на 22 февраля) – 47,63 грн/л (А-95);
- дизельное горючее (на 22 февраля) – 50,66 грн;
- автогаз (на 23 февраля) – 24,12 грн.
OBOZREVATEL сообщал, чтобы заправить 50-литровый бак автомобиля бензином А-95, украинцам нужно выложить не менее 2375 грн. Однако в некоторых регионах заплатить придется 2550 грн.
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