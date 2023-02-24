В Украину из Италии завезли опасный рис: как выглядит

В Украину из Италии завезли опасный для здоровья человека продукт. В рисе для ризотто было выявлено превышение допустимого уровня кадмия.

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Найденное в продукции вещество очень опасно для здоровья человека. Об этом рассказали в Ривненском районном управлении ГУ Госпродпотребслужбы в Ривненской области.

Отмечается, что производитель продукции – Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy. Трейдер – WB Polska Sp. z oo, Poland, а получатель – ООО "БЮРО ВИН" (ул. Мечникова, 9, г. Киев). В ведомстве предупредили реализаторов товаров, что в случае обнаружения опасного риса им следует сообщить в соответствующие органы.

Обнаруженный в рисе кадмий – это один из токсичных элементов (похож на ртуть), который способен активно накапливаться в организме в больших количествах и может приводить к анемии, поражению печени, нарушению функции легких, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии.

Он может служить причиной образования камней в почках. В обычных условиях и дозах кадмий поступает в организм со злаками, зеленью, грибами, моллюсками и морской капустой и др.

Отметим, в Украине в последние недели находят очень много пищевых продуктов, опасных для здоровья людей, поставляемых из-за границы. В последнее время опасные вещества находили в куриных яйцах, алкоголе, орехах.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украину завезли сыры из Франции, у которых обнаружены патогенные бактерии. Речь идет о Listeria monocytogenes, являющейся возбудителем листериоза, который считается тяжелым инфекционным заболеванием. Стало известно, как выглядит опасный товар.

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