В Украине обнаружили опасные французские сыры с патогенными бактериями

В Украину завезли сыры из Франции, в которых обнаружены патогенные бактерии. Речь идет о Listeria monocytogenes, которая является возбудителем листериоза, который считается тяжелым инфекционным заболеванием.

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Об опасном сыре сообщило управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области. Оно получило сообщение из системы оповещения RASFF об обнаружении Listeria monocytogenes в сырах из пастеризованного молока, завезенных из Франции.

"Производитель: Societe Laitiere De Vichy, France; экспортер: Thomas Export SA (France), получатель в Украине: ООО "ТД Гурмандиз" (ул. Константиновская, 72, г. Киев)", – говорится в сообщении.

То есть импортером является предприятие зарегистрированное в Киеве. Таким образом, опасная продукция может находиться в нескольких регионах Украины.

В связи с этом Госпотребслужба предупредила продуктовых ритейслеров о необходимости изъять опасный сыр из продажи. На это у продавцов есть двое суток. При этом операторы рынка обяханы проинформировать Госпотребслужбу об обнаружении продукта и его изъятии.

Кроме того, сообщить об опасном сыре могут и сами украинцы. В случае обнаружения продукта нужно позвонить по телефонам 0342 511 389 или 0342 511 392.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прогнозируется сокращение производства сыров. Вместо отечественного продукта потребители часто выбирают импортный. При этом килограмм сыра в украинских супермаркетах стоит около 400 гр, и еще подорожает.

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