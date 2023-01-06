В Украине значительно подорожали овощи: на сколько выросли цены в 2022 году

В 2022 году в Украине резко подорожала полодоовощная продукция– в частности, лук, морковь, земляника. По оценкам, цены на основной набор овощей и фруктов в гривне выросли на 47-48% по сравнению с ноябрем 2021 года.Также подскочили цены на всю импортную продукцию. Причина – развязанная Россией война, из-за которой Украина потеряла большие площади под овощами, а также сырье в холодильных комплексах.

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Об этом рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева, передает finance.ua. Она отметила: на подорожание повлияли и другие связанные с войной факторы. В частности:

блокирование украинских портов российскими оккупационными войсками;

уничтожение вследствие террористических атак садов, производственных и хранительных мощностей;

разрушение оросительной системы на востоке и юге Украины.

"Существенно снизилось предложение украинских овощей и фруктов в результате оккупации южных регионов Украины. Это также привело к значительному подорожанию всех продуктов", – рассказала эксперт.

При этом она подчеркнула: из-за того, что весной 2022 года "многие предприятия не были готовы быстро переориентироваться на новое производство", собственной продукции стране хватало. А на импортируемую повлияло троекратное подорожание логистики.

Чего ожидать в 2023 году

По словам Зверевой, на цены овощей, фруктов и пр. в 2023 году будет влиять, прежде всего, военная ситуация в Украине. В частности, скорое окончание боевых действий будет побуждать и крупные, и малые предприятия и хозяйства "увереннее инвестировать в производство". Что, в свою очередь, приведет к увеличению предложения местных овощей и фруктов и снижению цен на них.

"Если логистика будет выгодной для импорта недорогих овощей и фруктов, то на украинском рынке увеличится предложение импортированной продукции", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тем временем пересчитали цены на мясо. К примеру, по состоянию на 5 января свиная грудинка стоила в среднем 176,81 грн/кг, что почти на 8 грн больше среднемесячной цены декабря-2022 в 169,12 грн/кг. Куриная голень же подешевела почти на 12 грн/кг – с 71,53 грн до 59,95 грн.

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