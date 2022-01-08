В Украине запретили некоторую рекламу: какие плакаты и видео теперь исчезнут

В Украине ввели запрет сексистской рекламы. В результате с билбордов, лайтбоксов, а также из соцсетей и теле- радиоэфиров должны исчезнуть изображения и ролики, которые используют намеки сексуального характера и/или дискриминируют людей по половому признаку.

Новшества предусмотрены изменениями в законе "О рекламе". Соответстсвующий законопроект утвердили еще осенью 2021 года, а с 8 января 2022-го он вступил в силу.

Отныне в рекламе запрещено указывать на преимущества одного пола над другим, изображать тело человека или части тела только в качестве сексуального объекта (зачастую это делается для привлечения внимания потребителя), а также использовать намеки (словесные или с помощью изображения или звуков) на сексуальные отношения, когда товар или услуга не имеют никакого отношения к сексу.

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"Обращайте внимание на контекст. Ведь изображение женщины в рекламе косметики, например, уместно. Изображение тела в рекламе спортзала – тоже. А вот девушка в бикини, рекламирующая сосиски – однозначная дискриминация", – объяснили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того нельзя демонстрировать насилие над представителями другого пола, а также использовать гендерные стереотипы. В целом речь идет о любых рекламных материалах, в которых утверждается, что один пол в чем-то превосходит другой (интеллектуально, физически или социально).

"Реклама является дискриминационной, если изображает или описывает женщину или мужчину как украшение или сексуальный объект, включая намеки на половые отношения и сексуальность людей, ничем не связанных с рекламируемым продуктом и не имеющих прямых ассоциаций с потреблением рекламируемого товара, услуги", – отметили чиновники.

Ежегодно в офис обмудсмена и Госпротребслужбу поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе. И это только те случаи, когда люди были возмущены достаточно для того, чтобы написать официальное обращение.

"Широко распространенная дискриминационная реклама по признаку пола закрепляет гендерные стереотипы и оказывает негативное влияние на сознание как взрослых потребителей рекламы, так и несовершеннолетних", – добавили в Госпродпотребслужбе.

Примеры сексизма в украинской рекламе

В стране был уже не один скандал из-за использования сексуализированных образов в рекламе еды, одежды, ювелирных украшений и товаров для дома. В подавляющем большинстве случаев объектами сексуализации становятся женщины.

Например, несколько лет назад украинцев возмутила вульгарная реклама хот-догов. Билборд заметили в Черкасской области, в соцсетях его немедленно окрестисли "апогеем сексизма".

А в Днепре "отличился" магазин осветительных приборов, который разместил целый цикл сексистских рекламных плакатов. На них полуобнаженные женщины, обмотанные в гирлянды, сидят, раздвинув ноги, или облизывают лампочки. Надписи тоже были провокационными.

Еще одна громкая история – эротический аккаунт киевской перепички. В Instagram были опубликованы фото обнаженных женщин с той перепичкой, но к приему пищи эти снимки имели мало отношения. Потом выяснилось, что аккаунт завели посторонние люди, а не представители бренда. Но было уже поздно.

Следующий пример касается уже не сексуализации женщин, а гендерных стереотипов, использовать которые в рекламе теперь тоже запрещается. Так, одна из очень известных сетей пиццерий разметила в Facebook пост, который откровенно намекал на то, что "место женщины на кухне":

А один из немногих ярких примеров объективации (представления исключительно в качестве сексуального объекта) не женщин, а мужчин – уже ставшая "легендарной" реклама печенья из 2000-х.

Запрет касается не только рекламы

В описаниях вакансий работодателям нельзя:

предлагать работу только женщинам, или только мужчинам;

указывать, что есть предпочтения по полу сотрудника.

За такие нарушения работодателя оштрафуют в десятикратном размере от минимальной зарплаты. Сейчас минималка установлена на уровне 6500 грн, таким образом штраф составит 65 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Юрий Белоус считает, что новый закон будет работать. "В законе написано, куда следует обращаться в случае нарушения ваших прав. Таким органом является Национальная полиция", – напоминал специалист.