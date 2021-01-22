От штрафов до ареста: "слуги народа" предложили наказывать украинцев за сексизм

Марина Петик
Марина Петик
Общество
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От штрафов до ареста: 'слуги народа' предложили наказывать украинцев за сексизм

Депутаты Верховной Рады хотят наказывать украинцев за проявления сексизма штрафами и административной ответственностью. Соответствующие законопроекты уже появились на сайте парламента под номерами 4598 и 4599.

Их авторы хотят внести понятие "сексизм" в Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", также изменения коснутся и Закона "О рекламе". Юристы и защитники прав женщин считают, что такие законодательные изменения нужны, но в предложенном виде они работать не будут.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В чем суть законопроектов

В законопроекте определяется, что сексизм – это любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают):

  • нарушение собственного достоинства или прав человека/группы людей;

  • сексуальный, психологический вред или страдания лица/группы лиц;

  • создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;

  • препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица/группы лиц;

  • поддержку и усиление гендерных стереотипов.

Не допускаются проявления сексизма и в рекламе.

Жаловаться граждане могут:

  • в полицию

  • уполномоченному ВР по правам человека

  • суд

  • государственные органы.

Предполагается и наказание:

  • в виде штрафа в 10-20 необлагаемых минимумов, 170 - 340 грн.

  • или общественными работами от 30 до 40 часов.

  • а также административным арестом на срок до семи суток.

В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 20-40 необлагаемых минимумов, 340-680 грн. Предусматриваются также общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

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Сексизм в рекламе – явление не редкое

Александра Голуб, юрист и руководитель общественной организации "Гармония равных возможностей", говорит, что им как раз приходилось сталкиваться с разными проявлениями сексизма.

"К нам часто обращаются люди по поводу сексизма в рекламе и медиа. Мы эти обращения обрабатываем, юридически оформляем и отправляем в Госпотребслужбу, которая занимается защитой прав потребителей", – говорит OBOZREVATEL Александра.

Так, пару лет назад эта организация пожаловалась на сексизм в рекламе известной компании по продаже гаджетов. Компания часто использовала издевательские слоганы в рекламе, намеки "ниже пояса" и насмешки над женщинами. Тогда компанию, кстати, оштрафовали более чем на 5 тысяч гривен.

Кстати, чаще всего сексистскую рекламу используют заведения общественного питания: бары, рестораны, пиццерии. Хотя последние и позиционируют себя как заведения семейного типа.

"К нам обращаются и по поводу дискриминации во время приема на работу. На собеседованиях женщинам задают некорректные вопросы по поводу возраста, наличия детей, спрашивают не собирается ли она выходить замуж", – перечисляет Голуб.

Чаще всего сексизм проявляется в рекламе ресторанов, баров, пиццерий
Изменения предлагал Совет Европы

Один из авторов законопроекта, депутат от "Слуги народа" Павел Фролов сказал OBOZREVATEL, что пока еще не знает, когда именно будет рассмотрен этот проект.

"Он передан в комитеты, будет утверждена повестка дня. И как только его рассмотрят в основном комитете – по правам человека, тогда можно будет говорить о его дальнейшем продвижении", – сообщил Фролов.

Пока депутат не может сказать, наберет ли документ необходимые голоса в зале. "Но этот закон нужен. Даже Совет Европы рекомендовал нам, что нужно вводить это в законы. Тут важен прецедент. Поскольку у нас в законах предусмотрено только наказание за насилие физическое, психологическое, экономическое. А мы говорим о том, что наказание может быть за жесты, за слова, которые унижают человека по гендерному признаку. Это сделано для того, чтобы люди были более толерантными", – говорит Фролов.

По мнению депутата, чтобы доказать факт проявления сексизма, вероятно, потребуется и экспертиза.

Бороться с сексизмом рекомендовал Совет Европы
Будет ли закон работать?

Адвокат Юрий Белоус считает, что если документ будет принят, то он может работать. "В Законе написано, куда следует обращаться в случае нарушения ваших прав. Таким органом является Национальная полиция", – говорит он OBOZREVATEL.

По его словам, изменения вносятся в статью КУоАП, которая предусматривает наказание за домашнее насилие. "Наказания по этой статье есть как в виде штрафов, так и в виде общественных работ и административного ареста. Сейчас в Украине это норма, которую применяют на практике. Поэтому есть все предпосылки, что заработает норма и о сексизме. Цель законопроекта – создание нормативного обоснования для запрета проявлений сексизма в обществе", – считает Белоус.

Однако его коллега, адвокат Андрей Вареник более скептичен. Он считает, что на самом деле решать, кто тут прав, а кто виноват, придется суду. "Придется отделять откровенно неправдивую информацию от оценочных суждений. Один человек увидит в данном высказывании личную обиду, а другой или даже суд может этого и не увидеть. Чтобы можно было кого-то привлечь к ответственности, нужно конкретно определить что будет являться сексизмом, каким образом эти действия должны быть зафиксированы и оценены. И даже если постараются в документе четко прописать эти нормы, все равно будут возникать споры: был тут сексизм или это просто кому-то показалось", – говорит OBOZREVATEL Вареник.

Адвокат опасается, что с принятием документа в таком виде его могут использовать в целях давления или манипуляции кем-то.

Новые правила больше всего коснутся женщин

Руководитель "Гармонии равных возможностей" отмечает, что в законопроектах такое объемное определение, что полиции будет трудно работать, они не будут знать, как действовать.

"Если бы хотели установить новые нарушения в административной сфере, то конкретно установили бы, например, ответственность за домогательство на улице. Или за рассылку каких-то изображений в интернете. У нас до сих пор за это не предусмотрено никакой ответственности. Люди должны четко понимать, какое именно действие запрещены, нужно четко обозначить рамки. А в том виде, в котором они сейчас хотят реализовать эту инициативу, то работать она не будет", – считает Голуб.

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