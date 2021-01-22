От штрафов до ареста: 'слуги народа' предложили наказывать украинцев за сексизм

Депутаты Верховной Рады хотят наказывать украинцев за проявления сексизма штрафами и административной ответственностью. Соответствующие законопроекты уже появились на сайте парламента под номерами 4598 и 4599.

Их авторы хотят внести понятие "сексизм" в Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", также изменения коснутся и Закона "О рекламе". Юристы и защитники прав женщин считают, что такие законодательные изменения нужны, но в предложенном виде они работать не будут.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В законопроекте определяется, что сексизм – это любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают):

нарушение собственного достоинства или прав человека/группы людей;

сексуальный, психологический вред или страдания лица/группы лиц;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица/группы лиц;

поддержку и усиление гендерных стереотипов.

Не допускаются проявления сексизма и в рекламе.

Жаловаться граждане могут:

в полицию

уполномоченному ВР по правам человека

суд

государственные органы.

Предполагается и наказание:

в виде штрафа в 10-20 необлагаемых минимумов, 170 - 340 грн.

или общественными работами от 30 до 40 часов.

а также административным арестом на срок до семи суток.

В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 20-40 необлагаемых минимумов, 340-680 грн. Предусматриваются также общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Александра Голуб, юрист и руководитель общественной организации "Гармония равных возможностей", говорит, что им как раз приходилось сталкиваться с разными проявлениями сексизма.

"К нам часто обращаются люди по поводу сексизма в рекламе и медиа. Мы эти обращения обрабатываем, юридически оформляем и отправляем в Госпотребслужбу, которая занимается защитой прав потребителей", – говорит OBOZREVATEL Александра.

Так, пару лет назад эта организация пожаловалась на сексизм в рекламе известной компании по продаже гаджетов. Компания часто использовала издевательские слоганы в рекламе, намеки "ниже пояса" и насмешки над женщинами. Тогда компанию, кстати, оштрафовали более чем на 5 тысяч гривен.

Кстати, чаще всего сексистскую рекламу используют заведения общественного питания: бары, рестораны, пиццерии. Хотя последние и позиционируют себя как заведения семейного типа.

"К нам обращаются и по поводу дискриминации во время приема на работу. На собеседованиях женщинам задают некорректные вопросы по поводу возраста, наличия детей, спрашивают не собирается ли она выходить замуж", – перечисляет Голуб.

Один из авторов законопроекта, депутат от "Слуги народа" Павел Фролов сказал OBOZREVATEL, что пока еще не знает, когда именно будет рассмотрен этот проект.

"Он передан в комитеты, будет утверждена повестка дня. И как только его рассмотрят в основном комитете – по правам человека, тогда можно будет говорить о его дальнейшем продвижении", – сообщил Фролов.

Пока депутат не может сказать, наберет ли документ необходимые голоса в зале. "Но этот закон нужен. Даже Совет Европы рекомендовал нам, что нужно вводить это в законы. Тут важен прецедент. Поскольку у нас в законах предусмотрено только наказание за насилие физическое, психологическое, экономическое. А мы говорим о том, что наказание может быть за жесты, за слова, которые унижают человека по гендерному признаку. Это сделано для того, чтобы люди были более толерантными", – говорит Фролов.

По мнению депутата, чтобы доказать факт проявления сексизма, вероятно, потребуется и экспертиза.

Адвокат Юрий Белоус считает, что если документ будет принят, то он может работать. "В Законе написано, куда следует обращаться в случае нарушения ваших прав. Таким органом является Национальная полиция", – говорит он OBOZREVATEL.

По его словам, изменения вносятся в статью КУоАП, которая предусматривает наказание за домашнее насилие. "Наказания по этой статье есть как в виде штрафов, так и в виде общественных работ и административного ареста. Сейчас в Украине это норма, которую применяют на практике. Поэтому есть все предпосылки, что заработает норма и о сексизме. Цель законопроекта – создание нормативного обоснования для запрета проявлений сексизма в обществе", – считает Белоус.

Однако его коллега, адвокат Андрей Вареник более скептичен. Он считает, что на самом деле решать, кто тут прав, а кто виноват, придется суду. "Придется отделять откровенно неправдивую информацию от оценочных суждений. Один человек увидит в данном высказывании личную обиду, а другой или даже суд может этого и не увидеть. Чтобы можно было кого-то привлечь к ответственности, нужно конкретно определить что будет являться сексизмом, каким образом эти действия должны быть зафиксированы и оценены. И даже если постараются в документе четко прописать эти нормы, все равно будут возникать споры: был тут сексизм или это просто кому-то показалось", – говорит OBOZREVATEL Вареник.

Адвокат опасается, что с принятием документа в таком виде его могут использовать в целях давления или манипуляции кем-то.

Руководитель "Гармонии равных возможностей" отмечает, что в законопроектах такое объемное определение, что полиции будет трудно работать, они не будут знать, как действовать.

"Если бы хотели установить новые нарушения в административной сфере, то конкретно установили бы, например, ответственность за домогательство на улице. Или за рассылку каких-то изображений в интернете. У нас до сих пор за это не предусмотрено никакой ответственности. Люди должны четко понимать, какое именно действие запрещены, нужно четко обозначить рамки. А в том виде, в котором они сейчас хотят реализовать эту инициативу, то работать она не будет", – считает Голуб.