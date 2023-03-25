В Украине взлетели цены на один из самых популярных овощей: как изменится стоимость в ближайшее время 

В Украине килограмм лука с января подорожал с 30 до 50-60 грн за килограмм. Вероятнее всего, рост цен будет продолжаться. Существенное подорожание будет перед Пасхой, однако цены будут расти до лета.

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Об этом говорится в материале LIGA.net. Так, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова отмечает, что это не первое существенное удорожание – подобное уже было в 2019 году. Тогда лук подпрыгнул до 28 грн за килограмм.я

Как и тогда стремительное подорожание вызвано в этом году значительным дефицитом. Украина временно потеряла Херсонскую область, где выращивалось 80% всего украинского лука, объясняет Руженкова. Также не смогли полноценно собрать урожай Николаевской и Одесской областей. Но главным образом к дефициту привели боевые действия и оккупация Каховки.

Экономист Олег Пендзин отметил, что рост цены, вероятнее всего, будет продолжаться. Существенное будет перед Пасхой, а дальше – к началу лета, незначительным. "Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но к этому времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм", – считает эксперт.

Из-за появления новых игроков наполнение рынка мы увидим и в сегменте раннего лука, считает Оксана Руженкова. Но цены будут высокими, ведь ради них новички и пришли на этот рынок. Впрочем, высокими они будут максимум неделю – две, пока рынок не заполнится луком не из теплиц, а из почвы. Но в сентябре – октябре цены будут вполне приемлемыми, уверена эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в этом месяце начнут расти цены на мясо – говядину и свинину. Ключевой фактор – сезонный. С конца марта и до Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость поднимается.

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