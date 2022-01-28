В Украине резко подорожал бензин: в чем причина и какими будут новые цены на топливо

В Украине с 1 января средняя цена бензина уже поднялась с 29,45 до 32,44 грн/л (А-95 состоянием на 27 января). И такая тенденция продолжится, ведь выросла не только закупочная стоимость топлива, но и значительно подорожала иностранная валюта.

Насколько вырастут цены на АЗС и почему бензин может подорожать еще больше, читайте в материале OBOZREVATEL.

В течение последнего месяца цены на границе Украины выросли на 14%, при том, что наша национальная валюта относительно евро подешевела на 1,4 грн, говорит заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, стоимость топлива в ближайшее время будет расти. В первую очередь – с подачи Министерства экономики.

Видео дня

"Поскольку каждый процент на границе – это +10 копеек роста цен на бензин через две недели, и каждая гривня – это 70-80 копеек роста, суммарный потенциал для роста – около 2,50 грн/л бензина по состоянию на полторы недели назад. Трейдеры же на начало недели повысили цены только на 1,50 грн/л. Объективно цены должны были вырасти еще на 70 копеек в среднем. Минэкономики же рекомендовало 1,33 грн. Вот и подумайте, будут ли трейдеры руководствоваться рыночной конъюнктурой или же рекомендациями Минэкономики?" – говорит эксперт.

То есть потенциал роста сохраняется на уровне 1 грн на литре. Но пока сложно сказать с уверенностью, решатся ли трейдеры на такое значительное повышение цен и не побоятся ли они потерять клиентов. По словам эксперта, в 90% случаев Минэкономики рекомендует повышать цены. Поэтому возможно, что через 10 дней, когда будут опубликованы новые средние цены на топливо, стоимость бензина и дизеля опять вырастет.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что главный фактор роста цен – девальвация гривни. Ведь в Украине преимущественно импортный бензин, поэтому страна очень зависит от цен в мире и курса валют.

"Если сравнить январь с декабрем, то цена на внешнем рынке выросла на $60. В то же время Минэкономики подняли средние цены на бензин на 1,33 грн/л, а на дизель – на 1,68 грн/л. По моему мнению, в этих расчетах они не учли возможный уровень падения стоимости гривни. Ведь бензин мы покупаем за доллары, растаможиваем по курсу доллара и евро, а продаем за гривни", – рассказывает эксперт.

По словам Косянчука, прогнозировать на месяц вперед, какими будут цены на топливо, достаточно сложно. Ведь неизвестно, что будет с нашей валютой в будущем и пойдет ли РФ на новое вторжение в Украину.

"Единственный прогноз, в котором я уверен: сегодня никаких причин для снижения цен на топливо нет. Гривня продолжает падать, цены же на мировых рынках не падают. Традиционно зимние месяцы – это период самого низкого потребления, и ранее в это время цены снижались. Сегодня же мы этого не видим. В конце февраля, с началом сезона сельхозработ, потребление точно вырастет. Соответственно, это опять отразится на цене", – говорит он.

Эксперты соглашаются: пока не потеплеет, спрос на автогаз будет оставаться низким, а цена – стабильной. Хотя газ подорожал более существенно: 1 января 1 литр стоил 24,94 грн, а сейчас – уже 28,14 грн. В ситуации, когда литр сжиженного газа стоит более 60% цены бензина, он становится нерентабельным. На некоторых АЗС цены на газ уже превысили этот порог.

С мая прошлого года среднюю цену бензина и дизтоплива устанавливает Министерство экономики. Исходя из нее, вычисляют граничную цену на АЗС. Так, с учетом наценки сейчас бензин может стоить максимум 34,25 грн/л, а дизтопливо – 33,84 грн/л. Но это не касается премиального сегмента.

От стоимости топлива зависят и цены на другие товары: расходы на логистику закладывают в конечную стоимость. Кроме того, появляются основания для подорожания проезда в наземном общественном транспорте (автобусах и маршрутках).

В целом украинцам стоит быть готовыми к тому, что за бензин и дизельное топливо придется платить больше. В первую очередь все будет зависеть от курса гривни относительно евро и доллара. Также на ситуацию может повлиять угроза нового военного вторжения РФ. Даже просто новостной фон уже достаточно серьезно ударил по украинской экономике, напугав иностранных инвесторов.