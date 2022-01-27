Доллар растет, а иностранцы боятся инвестировать в Украину: к чему приведет паника из-за новой угрозы вторжения РФ

Украина оказалась на пороге экономического кризиса и фактически попала в ситуацию "идеального шторма", когда совпал целый ряд маловероятных негативных факторов: пандемия коронавируса, энергетический кризис и угроза нового военного вторжения со стороны РФ.

Инвесторов озадачили многочисленные заявления иностранных дипломатов, которые ожидают, что Кремль развяжет масштабную войну против Украины. Такой новостной фон сеет панику и всегда больно бьет по рынкам. Бизнес жалуется, что иностранцы не спешат подписывать долгосрочные контракты, материнские компании за границей ставят "на паузу" бюджеты, а работать по предоплате боятся.

Что ждет нашу экономику и насколько сильно пострадает Украина, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Заявления политиков с Запада болезненно бьют по Украине. Но недавно их слова начали подкрепляться действиями: американцы вывозят своих дипломатов, а международные авиакомпании отказываются оставлять на ночь в Киеве свои экипажи. Разумеется, мало кто при таких обстоятельствах хочет расширять бизнес в Украине или инвестировать свои деньги в украинские облигации.

Европа оказалась в ситуации, которая напоминает Карибский кризис, когда США и РФ были в шаге от войны (произошел в октябре 1962 года из-за размещения на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных сил СССР). А в центре этого кризиса на этот раз оказалась Украина.

"Бизнес не будет склонен думать о больших проектах, о том, чтобы вкладывать деньги в развитие. Все будут пытаться создавать "подушку безопасности", чтобы в ситуации, когда кризис обострится, иметь возможность пережить самые тяжелые времена. Из-за того, что инвестиции будут сильно сдерживаться, нас ждет замедление экономического роста, что мы увидим уже в этом году", – говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Украинские международные облигации сильно упали в цене, поэтому привлечь иностранное финансирование стало крайне сложно. Громкие заявления дипломатов о грядущей войне имеют эффект, который можно сравнить с санкциями, когда страна лишается доступа к "дешевым" деньгам, теряет инвесторов и репутацию, что тормозит рост экономики.

"Частные инвесторы в панике, они боятся вкладывать средства в Украину. Соответственно, иностранных инвестиций в период неопределенности мы не увидим. Более того, мы уже видим отток иностранцев, в первую очередь с рынков ОВГЗ. И этот отток гораздо больше сейчас, чем в ковидный кризис 2020-го и период обострения в марте-апреле 2021-го", – говорит эксперт.

Вывод средств инвесторов негативно влияет на гривню, ведь они продают ее и покупают доллар. Напомним, курс доллара в последние дни держится на показателях, близких к рекордным. Гривня опустилась до минимальной с 10 января 2021 года отметки в 28,8 грн/$. Всего за 26 дней текущего месяца доллар подорожал на 1,6 грн и ситуация продолжает ухудшаться.

Главный фактор влияния на валютный рынок не имеет ничего общего с экономикой. Поэтому аналитики не берутся предсказывать, ждать ли новой военной агрессии со стороны РФ и насколько сокрушительными могут быть последствия. Однако эксперты отмечают, что даже дальнейшее нагнетание обстановки станет ощутимым ударом.

"Единственное, что можно предположить – вряд ли ситуация сможет быть заморожена на текущем уровне. Два возможных сценария: либо обострение ситуации и дальнейшее увеличение вероятности вооруженного конфликта, либо напротив существенная деэскалация. В первом случае можно ожидать в течение месяца роста курса доллара в область 29,5 грн", – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Украинский бизнес будет с осторожностью относится к любым новым расходам, в том числе и открытию рабочих мест. В ситуации, когда в любой момент могут возникнуть непредвиденные проблемы, никто не хочет рисковать своими деньгами и брать на себя дополнительную ответственность.

Сокращение рабочих мест, безработица, замедление темпов роста экономики – спутники любого кризиса. В этом случае задача бизнеса – выжить в новых обстоятельствах, найти новые ресурсы. Те работники, которые приносят прибыль владельцам предприятия, проявляют инициативу, в любом случае без работы не останутся.

Что касается бюджетной сферы, то запас прочности хоть не большой, но есть. Большинство выплат по международным кредитам ожидается только в сентябре, на Казначейском счету достаточно средств, чтобы обеспечивать все платежи. Но если ситуация не нормализуется, а напряжение останется, то по-настоящему сложной может оказаться вторая половина 2022 года.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии OBOZREVATEL признал серьезные проблемы как минимум с привлечением капиталов, однако заверил, что ситуация под контролем.

"Соответственно, в связи с информационной повесткой, возможности нашего выхода на внешние рынки приобщений капиталов очень ограничены. У нас серьезные проблемы на этом направлении", – говорит Устенко. По его словам, у президента осознают все угрозы, последствия и вызовы для Украины и имеют четкий план реакции на этот комплекс факторов.

"Не вижу фундаментальных микрофинансовых причин, основываясь на которых можно сказать, что ситуация является угрожающей. У нас более чем 30 миллиардов долларов золотовалютных резервов в НБУ. Это значит, что есть возможность перекрывать более чем четыре месяца нашего импорта. Нацбанк может встретить и курсовые вызовы, у них есть достаточно рычагов влияния, чтобы реагировать на ситуацию. Также НБУ принимает необходимые меры для контроля ситуации с инфляцией. Угрозы есть, но все процессы под контролем власти", – рассказывает Устенко.

По его словам, есть общие ожидания того, что ситуация с безопасностью наладится и кризис пройдет. Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов озвучил похожее мнение. По его словам, новостной фон может иметь негативное влияние на экономику Украины, однако значительного давления эксперт все же не прогнозирует.

"Сейчас инфляция 10%, 30 миллиардов долларов резервов. Если вспомнить 2014-й – тогда резервов было в разы меньше. К тому же, сейчас экономика Украины адаптирована к угрозам и не так привязана к экономике РФ. В 2013-м в Россию шло 23% всего нашего экспорта, сегодня – только 5%. Ми более независимы от России и наша ситуация гораздо лучше. Потому фундаментальных влияний на экономику я не ожидаю", – сказал Милованов.

Он уверяет, что резервов Нацбанка хватит, чтобы контролировать ситуацию с курсом доллара. Но информационное напряжение не будет держаться слишком долго. По его словам, вскоре станет понятно, как будет действовать Кремль и эта определенность вернет в нашу страну инвестиции.

"Инвесторы, само собой, будут нервничать, но они не будут нервничать вечно. За последние 8 лет мы проходили такие сценарии много раз. Даже когда на востоке Украины были активные военные действия, инвесторы пугались только вначале. Но спустя несколько недель возвращались. Для инвестора не так страшно, что все будет плохо. Инвестиций нет тогда, когда аналитик, который советует инвестору, не может сделать оценку. Если за несколько недель риски не оправдаются, инвесторы будут оценивать их иначе и начнут возвращаться", – говорит Милованов.

В целом, Украина сейчас переживает непростой период. Даже если Россия не решится на новое вторжение в нашу страну и ограничится информационными провокациями, то в любом случае пожинать плоды паники придется еще долгое время.