В Украине ввели новые штрафы для дальнобойщиков: кого и за что накажут

В Украине запустили автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля. Таким образом, с 1 октября дальнобойные фуры, которые не будут соответствовать требованиям по весу, будут подвергаться штрафам – до 51 тыс. гривен. В случае перевеса накажут не только водителя слишком тяжелой фуры, но и компанию-перевозчика.

Автоматический габаритно-весовой контроль будет осуществляться с помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков системы WIM (Weight-in-Motion - дословно с английского "вес в движении"). Эти системы позволяют определить вес автомобиля, сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Сама же фиксация нарушения будет проходить следующим образом:

камеры определят скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств;

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эти данные будут переданы на обработку в Центр обработки данных Госслужбы по безопасности на транспорте;

там инспектор проверит данные , сформирует постановление и поставит на нем электронную подпись;

вместе с реквизитами на оплату это постановление будет направлено нарушителю по почте;

нарушителю дается 10 дней со дня получения письма на оплату штрафа.

"В случае неуплаты штрафа он будет взиматься в принудительном порядке Государственной исполнительной службой", - говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".

Вместе с автоматической фиксацией нарушений расширяются и полномочия инспекторов "Укртрансбезопастности". Среди прочего они получают право блокировать движение нарушителя. А кроме того, отныне они могут использовать при рассмотрении дела сделанные ими же копии документов водителей.

"При обнаружении признаков нарушения сотрудники службы смогут осуществлять сопровождение транспортного средства к ближайшему месту взвешивания (на расстояние до 50 км). Инспекторы смогут блокировать дальнейшее движение нарушителя и копировать и сканировать документы водителей, использовать их при рассмотрении дел о нарушении", - сообщает "Укртрансбезопасность".

Одним из главных нововведений является ответственность грузоотправителя как первого звена перевозок. В случае внесения недостоверной информации в товарно-транспортную накладную и превышение установленных весовых и габаритных норм на него будет наложен штраф в 51 тыс. гривен.

Также повышается ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм в зависимости от процентов:

5%-10% - 8,5 тыс. гривен;

10%-20% - 17 тыс. гривен;

20%-30% - 34 тыс. гривен;

более 30% - 51 тыс. гривен.

Другие изменения также касаются ужесточения правил и, соответственно, подразумевают санкции. В частности, речь идет о:

штрафах в размере 850-2550 гривен - за невыполнение законных требований сотрудника "Укртрансбезопасности";

и в 51 тыс. гривен - отказ или уклонение от прохождения габаритно-весового контроля;

увеличении штрафов за перевозки пассажиров и грузов без соответствующих документов до 17 тыс. гривен;

и осуществление международных перевозок резидентами/нерезидентами пассажиров или грузов без документов до 34 тыс. гривен.

В то же время в "Укртрансбезопасности" рассказали, что система WIM работала в тестовом режиме с июня. За это время было зафиксировано 25 166 нарушений и начислено штрафов на сумму 879,274 млн гривен.

"Однако в тестовом режиме штрафы не выписывались, а сообщения носили ознакомительный характер. Однако уже с 1 октября участники рынка будут получать реальные штрафы", - подчеркнули в службе.

Ранее OBOZREVATEL, украинские дороги могут стать платным для больших грузовиков. Соответствующий пакет законопроектов уже одобрил Кабинет министров. Речь о фурах тяжелее 12 тонн. Размер платы может колебаться в пределах 1-3 грн за километр, считают эксперты.