В Украине перегруженные фуры наездили штрафов почти на 132 млн за 9 дней

В Украине начали тестировать дорожную систему для грузовиков "Взвешивание в движении" (Weigh-in-Motion). За первое время работы было зафиксировано 3849 нарушений за общую сумму почти 132 млн гривен.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов "Опендатабот".

Больше всего габаритно-весовые нормы превысили на таких участках дороги:

1140 нарушений зафиксировано на автодороге М22 "Полтава – Александрия" возле села Подгоровка

583 нарушения – участок трассы Н23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" возле села Бережинка

566 нарушений – дорога М07 "Киев – Ковель – Ягодин" возле села Загальцы

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Отметим, что комплекс взвешивания фур с 16 июня работает в тестовом режиме без начисления реальных штрафов. Укртрансбезопасность планирует штрафовать в диапазоне от 8500 до 51 000 грн. И только за 9 пробных дней было зафиксировано 3849 нарушений на 131 801 000 гривен.

Полноценно система должна заработать в сентябре. Отмечается, что ответственность за параметры груза будет нести не только водитель, но и компания, которая осуществляет перевозки.

Напомним, что 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Закон усилил ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 ноября 2021 года введут новые дорожные знаки. Тогда вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные".