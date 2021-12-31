В Украине практически не осталось зерна для выпекания хлеба

В Украине могут ввести ограничения на продажу пшеницы за границу. Причина – дефицит зерна, пригодного для выпечки хлеба. По данным эксперта в области сельского хозяйства Ларисы Гук, на конец 2021 года в Украине осталось всего 800 тыс. тонн продовольственной пшеницы, чего явно недостаточно для обеспечения потребностей страны.

"Теперь говорить об ограничении экспорта, мягко говоря, поздновато. Впору думать о том, откуда будем завозить зерно или муку для обеспечения населения "житницы Европы" обычным хлебом", – отметила она в материале для ZN.UA.

Какие ограничения могут ввести власти

По словам Гук, решение о том, какими именно будут ограничения на экспорт пшеницы, власти, скорее всего, примут в январе 2022 года. На данный момент рассматриваются несколько сценариев:

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введение граничных объемов экспорта продовольственной пшеницы;

введение экспортных пошлин на вывоз пшеницы.

"И все это после действительно рекордного урожая пшеницы – более 30 млн тонн. При этом пекари снова и снова пишут письма на имя президента, а производители муки совершают забеги даже на длинные дистанции в поисках подходящего для выпечки хлеба сырья за пределами нашей страны", – подчеркивает эксперт.

Все зерно уже продали

Главной причиной сложившейся ситуации является бесконтрольная продажа зерна за границу, отмечает Гук. "Экспортеры умудрились подписать меморандум с властями и получили разрешение на вывоз 25,3 млн тонн пшеницы без разделения на продовольственную и фуражную (предназначенную для кормления животных. – Ред.)", – рассказывает она.

Это привело к тому, что вывозилось преимущественно продовольственное зерно. Поэтому, по ее словам, точного ответа на простой вопрос "сколько в стране осталось высококачественной пшеницы?" не знает никто.

"На 1 декабря элеваторы декларируют 3,2 млн тонн пшеницы. Но продовольственной (пшеницы 2-го класса), т.е. пригодной для выпечки хлеба, – всего 800 тыс. тонн. И этого катастрофически недостаточно при ежемесячной потребности в пшенице на уровне полумиллиона тонн", – подчеркивает Гук.

Хлеб могут начать печь из фуражной муки

Эксперт допускает, что в сложившихся условиях пекари могут сознательно пойти на снижение качества своей продукции – и начать печь хлеб из низкокачественной муки. Более того, в ход вполне может пойти и фуражное зерно.

"Есть еще почти 1,5 млн тонн пшеницы 3-го класса. Не идеально, но все же. Плюс фураж (а что вы хотели?)", – отметила Гук.

Муку придется закупать

Особого смысла вводить запрет на вывоз пшеницы уже нет, говорят аналитики. Ведь трейдеры уже вывезли все, что могли.

Государство же, отмечает Гук, по сути отказалось формировать запасы мукомольной пшеницы для обеспечения потребностей внутреннего рынка. "Минэкономики и Минагрополитики не услышали эту просьбу пекарей и мукомолов. Да и в экспортном меморандуме не прописано соотношение продовольственное-фуражное зерно", – подчеркивает она.

Выход – закупка муки за границей. В текущее время наиболее вероятным поставщиком является Турция. "Пекари сходятся во мнении, что Украина в 2022 году будет покупать муку в Турции", – отметила Гук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои с поставками хлеба. Стоимость голубого топлива для них на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится – уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться, или работать в убыток.