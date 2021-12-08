В Украине хотят ввести госрегулирование цен на продукты: зачем это нужно и к чему может привести

Народные депутаты от "Слуги народа" хотят вернуть государственное регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость. Соответствующий законопроект №6374 зарегистрировали в парламенте на прошлой неделе. Ранее государственное регулирование цен уже действовало в Украине с 1996 по 2017 год, но было отменено.

Зачем Украине возвращать госрегулирование и оправдана ли эта идея, узнавал OBOZREVATEL.

Возможность государственного регулирования цен обусловлена в Законе Украины "О ценах и ценообразовании". Ранее, согласно этому документу, решение о введении госрегулирования принимал Кабинет министров. Сейчас же фактически эту функцию правительства хотят заменить законом.

Согласно тексту законопроекта №6374, госрегулирование коснется таких продуктов:

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гречневая крупа;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

вермишель из муки высшего сорта пшеницы;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

хлеб пшенично-ржаной;

батон из пшеничной муки;

яйца куриные категории С1;

тушка куриная;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное жирностью 72,5%;

подсолнечное масло.

Предельная торговая надбавка на эти "социальные" продукты питания должна составлять не менее 5% и не больше 15% от отпускной цены у производителя.

В объяснительной записке к законопроекту №6374 говорится о том, что после отмены госрегулирования в 2017 году цены на продукты питания очень существенно выросли. По словам автора законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука, стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50-70% ежегодно, притом, что себестоимость так существенно не росла.

Такую ситуацию парламентарий считает недопустимой: "Мы сельхозстрана. Гречку с оптовых складов неделю назад отпускали по 38 грн за кг, а мы видели эту упаковку в магазине по 70 грн. Извините, но нельзя спекулировать на социально значимых продуктах. Когда было госрегулирование, у магазинов была наценка на хлебе и молоке самая низкая – 5-10% зависимо от логистики. Сейчас она достигает 30-40%. Это недопустимо".

От госрегулирования цен на продукты начали отказываться в рамках пилотного проекта еще в 2016 году. Тогда первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил: удалось выявить, что госрегулирование неэффективно и не сдерживает рост цен. Поэтому в 2017-м его полностью отменили "за ненадобностью".

А вот Соломчук считает, что от госрегулирования тогда отказались, чтобы убрать преимущество украинского производителя перед импортными товарами на нашем рынке, а на самом деле идея эффективная. Поэтому нардеп предлагает закрепить регулирование цен в законе, чтобы его было невозможно отменить в угоду чьим-то интересам.

"Закон всегда имеет большую силу, чем постановление Кабмина. Потому мы решили зафиксировать это на законодательном уровне, чтобы госрегулирование действовало независимо от того, кто в правительстве. А когда мы станем государством, где уборщица будет зарабатывать минимум 1 000 долларов, тогда можно будет его отменять, и выходить на рыночные отношениях", – прокомментировал OBOZREVATEL нардеп.

Ранее эксперты положительно оценивали отмену госрегулирования цен, но настаивали на введении механизма, которым дешевыми продуктами смогут обеспечить незащищенные слои населения. Но механизма так и не нашлось.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверяет, что все страны мира так или иначе пытаются удешевить продукты питания для собственного населения. Особенно это важно в кризисные периоды. К примеру, в США существует программа, по которой людям раздают продукты питания бесплатно. Ею пользуются, по словам эксперта, около 40 миллионов человек.

"Когда мы отказывались от госрегулирования в 2017-м – ситуация была более стабильной. Сейчас все по-другому. Не может так сильно расти цена на продукты питания для малообеспеченных слоев населения. Это проблема", – говорит он.

По мнению экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, госрегулирование в Украине работать не будет, ведь ранее эта практика проявила себя не очень хорошо.

"Существует масса схем, с помощью которых через дополнительные услуги (стоимость упаковки или еще что-то) можно обойти наценки. До 2017-го никто практически не контролировал, как эти цены соблюдаются. Также мы имели примеры, когда "социальные" товары просто пропадали из торговых сетей. Такая ситуация была во время дефицита гречки 2011-го. Тогда ее привезли из Китая, но сразу раскупили в официальных торговых сетях. После гречка появилась на черном рынке, но без контроля наценки, в два-три раза дороже, чем должна была стоить официально", – говорит Кущ.

Эксперт считает, что Украине подошли бы другие механизмы, которыми можно защищать малообеспеченные семьи. Например, снижение ставок НДС на социальные товары до 5-7%, как в странах Европы.

Перспективы законопроекта о госрегулировании достаточно сложные. Соломчук понимает, что эта идея может не понравиться партнерам Украины. Но депутат уверен, что если работать над продвижением, то шансы принять документ есть.

Хотя у экспертов есть ряд замечаний к законопроекту. Например, Пендзин считает, что нет необходимости принимать отдельный закон касательно вопроса, который регулируется постановлением Кабмина.

"С конца 90-х есть решение Конституционного суда, которое определяет, что Верховная Рада вводит только общие основания государственного регулирования цен, а вот методы и конкретные товары уже определяются Кабмином. Не нужно этих длинных процедур, нет необходимости определять в законе, какой жирности молоко должно подпадать под госрегулирование. Это можно сделать быстрее", – говорит он.

В целом, эффективность государственного регулирования, как и любой идеи в украинских реалиях, зависит от его реализации. Если наценку будут контролировать добросовестно – это действительно может помочь малообеспеченным семьям. Если недобросовестно – регулирование цен ничего не поменяет. В то же время не стоит надеяться, что если госрегулирование введут, то стоимость товаров на прилавках снизится. Эта идея лишь замедлит рост цен на продукты в будущем.