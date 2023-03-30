В Украине увеличивают "налог на бензин": "слуга народа" рассказал, на сколько

В Украине с 1 июля налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

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Также, подчеркнул он, снижение НДС не привело к началу работе рынка "в белую", передает РБК-Украина. Вместо этого "это только повлияло на заработок трейдеров".

"С 1 июля НДС на горючее возобновится до довоенных ставок. Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. ... Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – говорится в сообщении.

В то же время у себя в Telegram Гетманцев напомнил: решение о возврате 20%-ного НДС является правительственным. И поддержано в Верховной Раде было еще осенью 2022 года.

"Указанное решение ВР приняла еще в сентябре 2022 года, отложив возобновление ставок на 1 июля 2023 года. Законопроект правительственный", – говорится в сообщении.

Акцизы уже вернули

Ранее же в Украине частично вернули акцизный налог на топливо. Так:

акцизом 100 евро за 1000 л будут облагать бензин и дизель;

для газа планку снизили до 52 евро.

Все ставки действуют до конца военного положения. А если его не отменят до 1 июля 2023 года, полный акциз вернут с этой даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты тем временем советуют проживающим в небольших населенных пунктах украинцам заправляться на крупных АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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