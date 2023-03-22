На каких АЗС заправляться, чтобы не получить "бодягу": украинцам дали совет

В Украине становится меньше фальсифицированного горючего. Те же объемы, которые все еще присутствуют на рынке, продают в небольших городах. В связи с этим эксперты советуют проживающим в таких населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС, где риск получить некачественное топливо намного меньше.

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Об этом сообщили в Институте потребительских экспертиз. Там отметили: на количество фальсификата повлияла война.

"Из-за действий агрессора в Украине прекратила работу существенная часть так называемых мини-НПЗ. Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить кличку "самовары". Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим", – объяснили аналитики.

Теперь, отмечают они, многим сетям АЗС приходится торговать импортируемым горючим. Оставшееся же количество кустарного горючего пошло в основном малым региональным сетям. Причина – им не нужны значительные объемы.

"Поэтому автомобилистам из небольших городов и поселков стоит проехать лишних несколько километров до большой заправки, чтобы не попасть впросак", – посоветовали в институте.

Новые цены на бензин и дизель

В то же время украинцам стоить ожидать пересчета цен на топливо – в сторону уменьшения. Дело в том, что с 10 по 17 марта оптовые цены на него снизились – что с некоторым опозданием всегда отражается на розничных расценках.

Так, бензин А-95 подешевел на 1 грн/л – до средних 36 грн. А дизель – на 75 коп./л, до 34,75 грн.

Стимулом для снижения цен в опте стало существенное падение котировок в Европе, объясняют аналитики Enkorr. Они отмечают:

до этого украинские операторы пытались держать цены;

однако после проседания стоимости нефтепродуктов на внешних рынках "в опте появились предложения ДТ уже и за 34 грн/л".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украину поступают большие объемы российских нефтепродуктов и автогаза. За месяц страна-террорист получает от продажи пропан-бутана нашему государству от 600 тыс. долларов.

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