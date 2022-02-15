В Украине сложилась тяжелая ситуация с "молочкой": цены растут, а качество падает

В Украине сложилась тяжелая ситуация с "молочкой". И положение это, по всем признакам, будет только ухудшаться. Более того, на фоне роста цен качество продуктов будет неуклонно падать.

Об этом ГолосUA рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич. Он отметил: положение может стабилизироваться лишь в июне-2022.

"С "молочкой" до мая ситуация будет сложной и усложняться. Цены будут расти, а о качестве и речи идти не может – почти нет качественных молочных продуктов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, главной причиной роста цен будет критически низкое количество производства молока. "За 100 лет у нас самое маленькое количество поголовья, соответственно, и производства молока", – заметил он.

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Говоря же о том, на сколько именно поднимуться цены, Томич отметил: рост будет существенным. "При таком сырье становится очевидно, что тенденция цен будет к росту, 8-10% в среднем", – констатировал эксперт.

Как уже поменялась цена "молочки"?

Молочка в Украине начала заметно дорожать еще осенью 2021-го. Если стоимость 900 мл молока увеличилась на 1 грн, то килограмм творога подорожал почти на 5 грн.

Еще в октябре 2021-го "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478,9 грн. А теперь за такой же набор придется заплатить уже 516 грн. К примеру:

масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

молоко с 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

кефир с 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

творог с 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в условиях рекордных цен на газ многие предприятия заявляют об убыточности производства, однако в то же время в супермаркетах регулярно проводятся акции. Как объясняет глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, торговые сети вынуждают производителей соглашаться на скидки под угрозой отказа от сотрудничества.