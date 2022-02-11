В Украине растут цены на "молочку": сколько заплатим за сыр, масло и другие продукты

За последние четыре месяца в Украине существенно выросли цены на молочную продукцию. И если стоимость 900 мл молока увеличилась на 1 грн, то вот килограмм творога подорожал почти на 5 грн. Эксперты считают, что такая тенденция продолжится. По их оценкам, весной ценники на таких продуктах могут прибавить еще по 3-4%.

Хоть ритейлеры и правительство сдерживают увеличение цен, расходы производителей "молочки" продолжают расти. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще в октябре 2021-го "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478,9 грн. А теперь за такой же набор придется заплатить уже 516 грн. К примеру:

масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

молоко с 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

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кефир с 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

творог с 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

Однако такое подорожание для производителей кажется слишком несущественным. С одной стороны подорожание сдерживают супермаркеты (об этом позже), а с другой – правительство, которое ограничивает наценки на масло и молоко.

Можно выделить три основные причины, почему подорожали молочные продукты:

выросли цены на газ и электроэнергию для производителей; подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм); упала прибыльность производителей молока.

Цены на молочную продукцию во многом зависят от крупных ритейлеров (сетей супермаркетов). Они подписывают договоры с производителями, в которых в том числе указаны и цены. А чтобы поднять стоимость, приходится договариваться с ритейлерами и перезаключать соглашения.

Супермаркеты всегда против такой инициативы: они заинтересованы сохранить свою надбавку еще и предложить продукцию по более низким ценам, чем у конкурентов. Как результат –себестоимость производства выросла значительно, а вот цены растут плавно и с опозданием.

"Тот рост цен, который есть, часто не покрывает все затраты. Некоторые даже работают в убыток. Они бы отыгрались за счет роста цен для ритейлеров, но ритейлеров очень сложно убедить. Есть несколько операторов и они очень неохотно идут на повышение цен. Это длится месяцами, а если и повышают, то повышение происходит на 2-3% за несколько месяцев", – объясняет директор аналитического агентства "Инфагро" Василий Винтоняк.

Сложные отношения между производителями и ритейлерами – традиция украинского рынка. Прорваться на полки супермаркетов сложно, а те, кому это удается, часто недовольны требованиями сетей магазинов и супермаркетов.

Переработчики коварно поступили, снизив цены на молоко перед самым Новым годом, говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. По его оценкам, доходность производства молока в профессиональных хозяйствах Украины в январе этого года снизилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

А вот Винтоняк уверен, что весной цены на молочную продукцию продолжат расти. "И производители, и сети удерживают свои заработки на высоких уровнях. Молочное сырье подорожало. Если смотреть сейчас и то, что было год назад, цена выросла более чем на 15%, и это только цена на сырье. А сырье – основа себестоимости. Значительно выросла стоимость энергоресурсов. Молочная сфера использует много газа, а он подорожал в разы. Электроэнергия также выросла в цене", – поясняет эксперт.

По его оценкам, речь идет об увеличении на 3-4%. Корм, который в производстве сырого молока занимает 50% от конечной цены, дешеветь не будет. Энергоносители тоже. Поэтому можно ожидать, что летом цены продолжат расти.

Но есть еще один негативный фактор – сокращение объемов производства и увеличение импорта. Так, за декабрь и январь было произведено всего 719,1 тыс. т молока, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает OBOZREVATEL аналитик УКАБ Максим Гопко.

Ситуация для молочной отрасти ухудшается не только расходами на корма, но и ростом цен на ветеринарные препараты (на 30-40%), на логистику и на газ для перерабатывающих комплексов.

"Для регулирования цены должна прослеживаться ценовая конъюнктура на всех этапах торговли (производство-переработка-сбыт), так как не все субъекты отрасли зарабатывают на продукции. Важный фактор, который будет влиять на цену в будущем, это уровень государственной поддержки для молочного животноводства. Если будет происходить поддержка отрасли, тогда отечественная продукция сможет снижать цены, так как сейчас она вынуждена работать за счет собственных материальных ресурсов", – считает Гопко.

Цены растут по всех фронтах, поэтому стоимость молочных продуктов уже не снизится, а наоборот продолжит расти. Но из-за ситуации с тарифами стоит быть готовым к тому, что могут подорожать и другие продукты питания. Подробнее об этом читайте в следующих публикациях OBOZREVATEL.