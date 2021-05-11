В Украине резко выросло количество компаний, связанных с чиновниками

В Украине количество компаний, связанных с чиновниками, за последние 5 лет выросло на 3000. В частности, в 2016 году в декларациях фигурировало 16 117 компаний, а в 2020-м – уже 19 118.

Состав чиновничества постоянно меняется, то есть и перечень связанных бизнесов ежегодно получается разный. В целом за пятилетку в декларациях имущественного положения "засветилось" 42 262 компании. Об этом сообщает Opendatabot.

Закон не запрещает чиновникам владеть бизнесами и быть конечными бенефициарами, но требует передавать корпоративные права в управление другим лицам, которые не приходятся владельцу близкими родственниками.

"Каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, сотрудничать ли ему с компаниями, принадлежащими чиновникам. Но полезно при этом осознавать потенциальные репутационные риски и то и факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновников", – резюмировал руководитель корпоративных продуктов Opendatabot Федор Сафир.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.