Стало известно, когда в Украине может начаться дефицит бензина: озвучены сроки

В Украине в марте-апреле может быть дефицит горючего. При этом катастрофической ситуация не будет. Это связано с отказом стран Европейского Союза (ЕС) от поставок российских нефтепродуктов. В первые месяцы после введения эмбарго могут возникнуть небольшие проблемы с новыми поставками.

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Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что январские поставки горючего в ЕС очень велики, страны формируют запасы. Их должно хватить примерно на месяц.

"Мы видим, что оперативные январские поставки очень велики. Поэтому мы накапливаем горючее, и то же самое делают европейцы, закупая и российское топливо, пока оно еще не запрещено. При этом январь и февраль – месяцы минимального потребления, мы их пройдем, я уверен, вообще без каких-либо проблем. А вот в марте, когда эти запасы начнут иссякать и нужно будет новые поставки делать, придут ли те поставки, все ли они придут, своевременно ли они придут, какой будет их цена? Вот здесь уже будет больше всего вопросов. Думаю, это уже будет ближе к апрелю, какие-нибудь события начнутся", – сказал специалист.

При этом дефицит не будет таким, как в начале полномасштабной войны в Украине. Возможно, где-нибудь не будет хватать горючего, однако нехватка не будет критической.

"Опять-таки, этот дефицит – это не то, что там заправки останавливаются или что-то еще. На рынке возникал дискомфорт и раньше, и погодные условия влияют на это, и политическая ситуация. Но я просто не верю в то, что Европа не купит себе то же дизтопливо, просто в это не верю. И они это доказали на примере рынка с природным газом, на котором зависимость от России колоссальная. Да, они смогли этот дефицитный ресурс заместить полностью. Я уверен, что они дадут просто больше денег, это будет немного дороже, ну, возможно, на 10% дороже, например, за счет фрахта, потому что очень далеко везти. Но я не верю, что заправки будут просто стоять", – подытожил Куюн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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