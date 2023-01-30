Когда вырастут цены на бензин и ДТ в Украине: прогноз эксперта

В Украине уже весной 2023 года ожидается рост цен на топливо. Вероятно, подорожание припадет на март и апрель.

Видео дня

Такой прогноз в блицинтервью OBOZREVATEL озвучил эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Он отметил, что в начале весны иссякнут текущие запасы горючего на украинских АЗС.

Новые объемы топлива Украина закупает у ЕС (Европейского Союза). А последний, в свою очередь, уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.

"В марте, когда уже эти запасы начнут иссякать и надо будет новые поставки делать, то поступят ли те поставки, все ли они поступят, своевременно ли они поступят, какая будет на них цена? Вот тут уже будет больше вопросов. Думаю, это уже будет ближе к апрелю, начнутся какие-нибудь события", – отметил Куюн.

Также эксперт добавил, что в марте-апреле может быть дефицит горючего. При этом дефицит не будет таким, какой был в начале полномасштабной войны в Украине. Горючего, возможно, где-нибудь не будет хватать, однако недостаток не будет критическим.

"Опять-таки, этот дефицит – это не то, что там заправки остановятся или еще что-то. На рынке возникали дискомфорты и раньше, и погодные условия на это влияют, и политическая ситуация. Но я просто не верю в то, что Европа не купит себе то же дизтопливо, просто в это не верю. И они это доказали на примере рынка с природным газом, от которого зависимость от России колоссальная. Да, они смогли этот дефицитный ресурс заместить полностью. Я уверен, что они дадут просто больше денег, это будет немного дороже, ну, возможно, на 10% дороже, например, за счет фрахта, потому что далеко везти очень. Но я не верю, что заправки просто будут стоять", – подытожил Куюн.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!