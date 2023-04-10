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В Украине пересчитали цены на дизтопливо и бензин: как изменилась стоимость и где дешевле всего

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Цены на горючее за месяц снизились

В Украине за месяц снизились цены на дизельное топливо и бензин на АЗС. Так, один литр ДТ подешевел на 1,29 грн.

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По состоянию на сегодня, 10 апреля, средняя стоимость литра дизтоплива в Украине составляет 48,76 грн, а 10 марта цена составляла 50,05 грн/л. Об этом свидетельствуют данные сайта "ВСЕ АЗС".

Данные взяты из сетей АЗС "БРСМ-Нафта", "Укрнафта", "Укр-Петроль", АМІС, Shell, WOG, OKKO и другие. Средняя цена по областям составляет:

  • Винницкая область – 47,60 грн/л (-1,25 грн/месяц);
  • Волынская – 47,90 грн/л (-1,45 грн);
  • Днепропетровская – 46,70 грн/л (-1,55 грн);
  • Донецкая – 53,49 грн/л (-11 коп.);
  • Житомирская – 47 грн/л (-1,95 грн);
  • Закарпатская – 47,05 грн/л (-1,3 грн);
  • Запорожская – 47,05 грн/л (-1,90 грн);
  • Ивано-Франковская – 47,50 грн/л (-1,50 грн);
  • Киевская – 50,70 грн/л (-1 грн);
  • Кировоградская – 48 грн/л (-1,45 грн);
  • Львовская – 47,15 грн/л (-1.25 грн);
  • Николаевская – 47,50 грн/л (-1,5 грн);
  • Одесская – 47 грн/л (-1,90 грн);
  • Полтавская – 47,50 грн/л (-1,5 грн);
  • Ровенская – 47 грн/л (-1,95 грн);
  • Сумская – 50,25 грн/л (-75 коп.);
  • Тернопольская – 47 грн/л (-2 грн);
  • Харьковская – 50,75 грн/л (-75 коп.);
  • Херсонская – 55 грн/л (без изменений);
  • Хмельницкая – 47 грн/л (-2 грн);
  • Черкасская – 46 грн/л (-2,25 грн);
  • Черниговская – 54 грн/л (без изменений);
  • Черновицкая – 52,30 грн/л (без изменений).

Отметим, в Украине за месяц несколько снизились цены на бензин на АЗС. Больше всего подешевел А-95 в Кировоградской (на 1,25 грн), Донецкой (1 грн) и Днепропетровской (85 коп.) областях.

Среди регионов Украины самый дорогой бензин продается:

  • Херсонская область – 51 грн/л;
  • Черниговская – 50 грн/л;
  • Сумская – 49 грн/л;
  • Донецкая – 48,50 грн/л;
  • Черновицкая – 48,10 грн/л.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется повышение цен на топливо. Стоимость бензина может вырасти до 58 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.

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