В Украине за месяц изменились цены на бензин на заправках: где самый дорогой и самый дешевый

В Украине за месяц несколько снизились цены на бензин на АЗС. Больше всего подешевел А-95 в Кировоградской (на 1,25 грн), Донецкой (1 грн) и Днепропетровской (85 коп.) областях.

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Об этом свидетельствуют данные сайта "ВСЕ АЗС". Следует отметить, что публикуется средняя цена по областям, поэтому по отдельным сетям стоимость может отличаться. Ціни взяті з таких АЗС, як Shell, "Укр-Петроль", ОККО, WOG, "Укрнафта" та ін.

Среди регионов Украины самый дорогой бензин продается:

Херсонская область – 51 грн/л; Черниговская – 50 грн/л; Сумская – 49 грн/л; Донецкая – 48,50 грн/л; Черновицкая – 48,10 грн/л.

В свою очередь самый дешевый бензин продается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Там цена литра А-95 составляет 46,50 грн.

Сколько стоит бензин в Украине?

Винницкая область – 47 грн/л (-25 коп. за месяц);

Волынская – 46,50 грн/л (-10 коп.);

Днепропетровская – 46,65 грн/л (-85 коп.);

Донецкая – 48,50 грн/л (-1 грн);

Житомирская – 46,50 грн/л (-50 коп.);

Закарпатская – 46,75 грн/л (-50 коп.);

Запорожская – 47,50 грн/л (-25 коп.);

Ивано-Франковская – 46,50 грн/л (-50 коп.);

Киевская – 47,65 грн/л (-35 коп.);

Кировоградская – 46,50 грн/л (-1,25 грн);

Львовская – 46,50 грн/л (-15 коп.);

Николаевская – 47,14 грн/л (-50 коп.);

Одесская – 46,50 грн/л (-75 коп.);

Полтавская – 47,50 грн/л (-25 коп.);

Ровенская – 46,50 грн/л (-50 коп.);

Тернопольская – 46,50 грн/л (-50 коп.);

Сумская – 49 грн/л (-50 коп.);

Харьковская – 47,50 грн/л (-25 коп.);

Херсонская – 51 грн/л (без изменений);

Хмельницкая – 46,50 грн/л (-50 коп.);

Черкасская – 48 грн/л (-25 коп.);

Черниговская – 50 грн/л (без изменений);

Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется повышение цен на топливо. Стоимость бензина может вырасти до 58 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.

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