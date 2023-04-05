В Украине за месяц изменились цены на бензин на заправках: где самый дорогой и самый дешевый
В Украине за месяц несколько снизились цены на бензин на АЗС. Больше всего подешевел А-95 в Кировоградской (на 1,25 грн), Донецкой (1 грн) и Днепропетровской (85 коп.) областях.
Об этом свидетельствуют данные сайта "ВСЕ АЗС". Следует отметить, что публикуется средняя цена по областям, поэтому по отдельным сетям стоимость может отличаться. Ціни взяті з таких АЗС, як Shell, "Укр-Петроль", ОККО, WOG, "Укрнафта" та ін.
Среди регионов Украины самый дорогой бензин продается:
- Херсонская область – 51 грн/л;
- Черниговская – 50 грн/л;
- Сумская – 49 грн/л;
- Донецкая – 48,50 грн/л;
- Черновицкая – 48,10 грн/л.
В свою очередь самый дешевый бензин продается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Там цена литра А-95 составляет 46,50 грн.
Сколько стоит бензин в Украине?
- Винницкая область – 47 грн/л (-25 коп. за месяц);
- Волынская – 46,50 грн/л (-10 коп.);
- Днепропетровская – 46,65 грн/л (-85 коп.);
- Донецкая – 48,50 грн/л (-1 грн);
- Житомирская – 46,50 грн/л (-50 коп.);
- Закарпатская – 46,75 грн/л (-50 коп.);
- Запорожская – 47,50 грн/л (-25 коп.);
- Ивано-Франковская – 46,50 грн/л (-50 коп.);
- Киевская – 47,65 грн/л (-35 коп.);
- Кировоградская – 46,50 грн/л (-1,25 грн);
- Львовская – 46,50 грн/л (-15 коп.);
- Николаевская – 47,14 грн/л (-50 коп.);
- Одесская – 46,50 грн/л (-75 коп.);
- Полтавская – 47,50 грн/л (-25 коп.);
- Ровенская – 46,50 грн/л (-50 коп.);
- Тернопольская – 46,50 грн/л (-50 коп.);
- Сумская – 49 грн/л (-50 коп.);
- Харьковская – 47,50 грн/л (-25 коп.);
- Херсонская – 51 грн/л (без изменений);
- Хмельницкая – 46,50 грн/л (-50 коп.);
- Черкасская – 48 грн/л (-25 коп.);
- Черниговская – 50 грн/л (без изменений);
- Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется повышение цен на топливо. Стоимость бензина может вырасти до 58 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.
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