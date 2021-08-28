В Украине могут закрыть несколько банков: почему и что будет с клиентами

В Украине сразу три банка нарушили несколько нормативов Нацбанка. Если они не исправят ситуацию, то регулятор может признать их неплатежеспособными и закрыть. В ближайший год, как говорят сами банкиры, рынок покинет как минимум несколько финансовых учреждений.

Об этом в комментарии UBR рассказал председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек. "Я не могу исключить, что в ближайший год банковский рынок покинут еще несколько участников. Однако называть это "банкопадом" нельзя", – говорит банкир.

Отметим, НБУ постоянно следит за ситуацией в банках, проводит тестирование и дает возможность исправить показатели. По последним данным, среди нарушителей Проминвестбанк и Индустриалбанк. Они нарушили нормативы, которые касаются кредитных рисков. Всего в список попали шесть финучреждений.

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В случае закрытия банков Фонд гарантирования вкладов введет временную администрацию, а затем продаст активы финучреждений и вернет клиентам их депозиты. Но вернут не все вложенные деньги, а только те суммы, которые не превышают 200 тыс. грн (остальные суммы сгорят). Кредиты же продадут другим финучреждения и уже они будут требовать их выплату с процентами.

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