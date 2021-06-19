В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов
В Украине в ближайшие несколько лет государство продаст львиную долю своих банков. В частности, с молотка уйдут ПриватБанк и Ощадбанк. Однако на клиентов такое решение не отобразится.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Соответствующая стратегия уже утверждена. А вскоре парламентарии рассмотрят законопроект, который включит "Ощад" в Фонд гарантирования вкладов физлиц (это станет одним из первых шагов на пути к приватизации).
ПриватБанк. Планируют продать после того, как решат все проблемы в судах против бывших собственников.
Укрэксимбанк. Продажа миноритарного (меньшего) пакета предусмотрена в течение пяти лет.
Укргазбанк. Международная финансовая компания уже получила возможность получить 20% банка (кредит, который вместо погашения могут забрать долей в банке).
Ощадбанк планируют продать до 2025 года.
Даже после продажи финансовые учреждения, как и все банки, останутся под контролем НБУ. Единственное новшество: "Ощад" больше не будет гарантировать возвращения 100% вклада в случае закрытия. Правда, банк является системным и государство не допустит его банкротства.
Новые собственники финансовых учреждений будут заинтересованы в развитии банка и сохранении клиентской базы. Если условия размещения депозитов и оформления кредитов и будут меняться, то постепенно и без ощутимого ухудшения условий для простых украинцев.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, почему ПриватБанк решили продать частному собственнику и к чему приведет его продажа. Стратегия развития банковского сектора утверждена еще в 2018-м. Еще при национализации в Кабмине заявляли, что "Приват" будут продавать и этой идеи придерживаются до сих пор.