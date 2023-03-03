В Украине может подорожать один из основных продуктов: как и когда изменится цена

В Украине уже весной подорожает хлеб, при этом рост цены не будет значительным. Стоимость овощей снизится только ближе к лету, а в ближайшие три месяца цена остаyтся высокой.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев. Он отметил, что в Украине стоимость хлеба не зависит от цены муки.

"Хлеб – это вообще такая история административная. У нас есть регулирование цен на хлеб, то есть у нас там не рыночная ситуация. Стоимость хлеба вообще у нас не зависит от стоимости пшеницы, как это не было бы парадоксально. Хлеб будет стабильно немного дорожать. Если мы говорим о каких-то крафтовых хлебах, более дорогих, которые не являются социальным товаром, то возможно подорожание", – пояснил эксперт.

Ранее Мартышев спрогнозировал, что Украине весной могут измениться цены на целый ряд товаров питания. Среди продуктов, которые могут подешеветь – куриные яйца, а также курятина.

Эксперт отметил, что в настоящее время в стране возобновляется поголовье кур. "Что курятина, что яйца могут показать или стабильность или снижение (цены. – Ред.). Причем яйца вообще – продукт, показывающий цикличность в производстве и цене", – сказал Мартышев.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине дорожает подсолнечное масло, являющееся одним из базовых продуктов для жителей страны. За 2022 год литр масла прибавил в цене более 8 грн /л, а среднее повысилось до 70,29 грн/л. Одной из причин стало то, что Украина лишилась 20-30% мощностей для производства масла.

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