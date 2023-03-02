Цены на яйца, молочную продукцию и мясо в Украине изменятся: прогноз

В Украине весной могут измениться цены на целый ряд товаров питания. Среди продуктов, которые могут подешеветь – куриные яйца, а также курятина.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики. "Сейчас восстанавливается поголовье кур. Поэтому что курятина, что яйца могут показать или стабильность или снижение (цены. – Ред.). Причем яйца вообще – продукт, который показывает цикличность в производстве и цене", – сказал эксперт.

Мартышев отметил, что уже стабилизировались цены на молоко и сметану в Украине. Причина – возобновление производства этой продукции и слабый спрос. Ожидается, что весной и летом цены на молочку значительно не изменятся.

"Просесть могут цены на продукты с низкой степенью переработки – это овощи, например, картофель, а также молоко. Если мы говорим о чем-то таком обработанном, то здесь меньше вероятность, что цены снизятся. То есть отталкиваемся от этого. Для сезонных овощей еще время не пришло, поэтому овощи продолжат быть дорогими в первой части весны. По молочной продукции сейчас плюс-минус стабилизировалось молоко, сметана", – объяснил эксперт.

Ранее Мартышев рассказал OBOZREVATEL, что цены на курятину, свинину и говядину в Украине могут измениться весной. К примеру, стоимость свинины может вырасти. Изменения в стоимости претерпевают и другие виды мяса.

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