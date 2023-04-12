В Украине частично отменили налог на землю: кому больше не придется платить

Аграриев в Украине освободили от уплаты налогов на заминированные, загрязненные и оккупированные земли. Необходимые для этого изменения уже вносятся в Налоговый кодекс.

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Об этом сообщили в Минагрополитики. Соответствующий законопроект № 7632 уже принят депутатами Верховной Рады, ожидается его подписание президентом Владимиром Зеленским. Так, закон освобождает от необходимости платить за указанные участки:

плату за землю;

минимальное налоговое обязательство;

единый налог за сельскохозяйственные угодья.

В министерстве отметили, что необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, могла подталкивать аграриев к нарушению техники безопасности. "В частности, обрабатывать земли, которые еще не разминированы или разминировать самостоятельно, что опасно для жизни и здоровья", – отметил глава ведомства Николай Сольский.

В целом, по данным Кабмина, взрывоопасными предметами в Украине загрязнена территория в 250 тысяч квадратных километров. "Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", – отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, из-за большого количества мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. При этом для посевной вообще недоступен ряд районов в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Нередки и несчастные случаи. К примеру, в начале апреля 2023 года тракторист в Киевской области подорвался на российской мине. Рядом с местом инцидента нашли еще 13 взрывных устройств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году в Херсонской области не будут сеять арбузы. Причина – именно заминированные поля. Тем не менее, без отечественных арбузов украинцы не останутся – их, а также лук и дыни, будут выращивать в других областях.

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