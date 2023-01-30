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В Украине арестовали активы российского олигарха Дерипаски

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Активы НГЗ Дерипаски арестованы

В Украине арестовали активы крупнейшнего производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия на 32 млн гривен. Владельцем завода является подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

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Об аресте сообщил Офис генерального прокурора. Фамилия олигарха в сообщении не указана, однако факты указывают на Олега Дерипаску, который владеет Николаевским глиноземным заводом (НГЗ). Источники украинских СМИ подтверждают эту информацию.

Сообщение Офиса генпрокурора указывает на Дерипаску и НГЗ

Арестованные 32 млн грн находились на депозитном счете Государственной таможенной службы. Также в Офисе генпрокурора отметили, что ранее уже были арестованы активы того же предприятия (в том числе земельные участки недвижимость, транспортные средства и спецтехника, а также комплекс морпорта). В целом стоимость арестованного имущества оценивается уже более чем в миллиард грн.

Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над Николаевским глиноземным заводом в начале 2000-х. При этом позже Дерипаска официально он вышел из своих бизнесов в Украине, хотя 1 марта 2022 года российский алюминиевый гигант "Русал" Дерипаски открыто заявлял, что "временно прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе".

В 2022 году предприятие было передано в управление АРМА. Сам Дерипаска находится под санкциями ЕС и США.

В Украине Дерипаска контролировал на только НГЗ, но также другие добывающие предприятия, в т.ч. Глуховский карьер кварцитов, Хустский карьер, Жежеловский карьер. По всем этим активам Минюс подавал иски в ВАКС с требованием конфискации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дерипаска пытается спасти свои активы с помощью харьковского миллиардера Александра Ярославского. Последний ни разу публично не осудил Россию, не называл войну войной, а теперь забирает управление арестованных активов своего кума и старого друга Олега Дерипаски.

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