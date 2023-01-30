В Украине арестовали активы российского олигарха Дерипаски

В Украине арестовали активы крупнейшнего производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия на 32 млн гривен. Владельцем завода является подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

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Об аресте сообщил Офис генерального прокурора. Фамилия олигарха в сообщении не указана, однако факты указывают на Олега Дерипаску, который владеет Николаевским глиноземным заводом (НГЗ). Источники украинских СМИ подтверждают эту информацию.

Арестованные 32 млн грн находились на депозитном счете Государственной таможенной службы. Также в Офисе генпрокурора отметили, что ранее уже были арестованы активы того же предприятия (в том числе земельные участки недвижимость, транспортные средства и спецтехника, а также комплекс морпорта). В целом стоимость арестованного имущества оценивается уже более чем в миллиард грн.

Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над Николаевским глиноземным заводом в начале 2000-х. При этом позже Дерипаска официально он вышел из своих бизнесов в Украине, хотя 1 марта 2022 года российский алюминиевый гигант "Русал" Дерипаски открыто заявлял, что "временно прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе".

В 2022 году предприятие было передано в управление АРМА. Сам Дерипаска находится под санкциями ЕС и США.

В Украине Дерипаска контролировал на только НГЗ, но также другие добывающие предприятия, в т.ч. Глуховский карьер кварцитов, Хустский карьер, Жежеловский карьер. По всем этим активам Минюс подавал иски в ВАКС с требованием конфискации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дерипаска пытается спасти свои активы с помощью харьковского миллиардера Александра Ярославского. Последний ни разу публично не осудил Россию, не называл войну войной, а теперь забирает управление арестованных активов своего кума и старого друга Олега Дерипаски.

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