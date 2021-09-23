В США одобрили санкции против "Северного потока-2" – "Нафтогаз"

В Палате представителей США 23 сентября приняли поправки в оборонный бюджет с обязательным введением санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Как отметил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сейчас параллельно ведется работа с американским Конгрессом, с законодательной ветвью правительства, дабы изменения закрыли возможность для предоставления исключений из санкций.

"Мы продолжаем убеждать администрацию США, что только для рассуждения национальной безопасности США, Европы, Украины, всему свободному миру нужно срочно ввести эти санкции. Есть позитивные события", – написал Витренко в своем Facebook.

Он добавил, что позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США, а теперь очередь американского Сената. Отметим, трубопровод из РФ в Германию достроили 10 сентября.

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Автором данной поправки является конгрессмен Брэд Шерман (Калифорния). Помимо санкций против "Северного потока-2", в Конгрессе поддержали запрет на покупку и продажу американцами суверенных долговых обязательств РФ на первичном и вторичном рынке.

Ранее стало известно, что в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода "Северный поток-2" – будет участвовать государственная газовая компания Польши PGNiG. Из заявлений последней следует, что российский газопровод она фактически считает угрозой для безопасности поставок голубого топлива в страны Евросоюза.

На судьбу "Северного потока-2" может повлиять и новое немецкое правительство. Ведь оно может пересмотреть позицию касательно российского газопровода. Самую большую опасность для проекта представляет партия "Зеленые", которые уже давно выступают против него. Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября.

Сейчас в странах ЕС власти обсуждают ситуацию с газом, которая сложилась в регионе. То, что происходит, называют шантажом России для скорейшего запуска "Северного потока-2". Газодефицит в Европе может еще больше усугубить ситуацию с приходом холодов.

Российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. В результате цена на газ в Европе уже превысила $900 за тысячу куб. м.

В самой России уже заявляют, что повышение стоимости газа повлияет на сроки запуска газопровода. Ранее представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию "Северного потока-2".

О газовом кризисе уже говорят и в Штатах. Там призывают РФ увеличить поставки газа в Европу через Украину. По словам старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, трубопроводы в нашей стране обладают достаточной пропускной способностью для поставок в европейские страны.

"Российские официальные лица говорили, что запасов газа хватит, чтобы сделать это (нарастить транзит в Европу. – Ред.). Так что если это правда, то они должны сделать это поскорее и через Украину", – сказал Хохштейн.Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.