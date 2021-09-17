Россия открыто признала: рекордные цены на газ в ЕС помогут "Северному потоку-2"

Подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Об этом ранее заявляли в Украине и Литве, а теперь заговорили и в самой России. Стоимость уже приблизилась к небывалым $1000 за тысячу кубометров.

"Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток-2", – заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает "Известия".

Еще 16 сентября цена газа достигла рекордных $950 за тысячу кубометров. В пятницу, 17 сентября, стоимость приблизилась к $1000. По этой причине в Украине значительно подорожают товары и услуги.

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Как пояснил представитель "Нафтогаза" Максим Билявский: "стоить ожидать, что с некой инертностью могут вырасти цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти".

Про начало газового кризиса уже говорят в странах ЕС. "С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2", Россия замедлила поставки газа. Хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ", – заявил министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис.

Тем временем из-за рекордных цен в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений. Ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов CF Industries Holdings, Inc. объявил о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе (Великобритания).

"Северный поток-2" – газопровод из РФ в Германию через Балтийское море. На данный момент проходит процесс сертификации. В разных странах по-разному оценивают сроки начала поставок. Свои данные представили уже несколько государств, и выглядит это таким образом:

Германия – запуск состоится не раньше февраля 2022 года;

Россия – к началу 2022-го;

Украина – не раньше мая 2022-го;

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта) – до конца 2021-го.

Как ранее писал OBOZREVATEL, если предстоящая зима будет очень холодной, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе-феврале. И основная проблема будет не в геополитике – на кону окажутся жизни людей.