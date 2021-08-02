В Польше 85% нелегалов – украинские заробитчане: озвучены цифры
По результатам проверки Национальной инспекции труда в Польше обнаружили, что в 2020-м почти 15% украинцев, которые работали в этой стране, не имели контракта. В целом среди нелегально работающих сотрудников украинцы составляют 85% (2388 из 2817).
Больше всего нелегальных сотрудников было в Нижнесилезском воеводстве. Там каждый четвертый (25%) работал нелегально. В Любушском воеводстве – 22%, а в Силезском – 21%. Об этом сообщает inPoland.
Кроме того, среди прочих нарушений были зафиксированы: превышение сверхурочных часов, заключения гражданско-правовых договоров вместо трудового, другой от задекларированного работодатель, допуск к работе без надлежащих медицинских осмотров и инструктажей по охране труда, а также отсутствие зарплаты.
Отмечается, что каждый четвертый иммигрант в Польше (26%) занялся работой в отрасли строительства, а каждый пятый (20%) работал в промышленности. Также 19% работали в админуслугах и вспомогательной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Польше продолжается рост количества вакансий для украинских заробитчан. Заработная плата для рабочих без высшего образования достигает 30 тыс. грн.
Электрик из Украины может зарабатывать в соседнем государстве от 50 до 70 тыс. грн в месяц. "Компания обеспечивает специализированный персонал, благоприятные условия и профессиональную работу", – говорится в объявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Число вакансий для украинских заробитчан в Чехии и Польше по данным Opendatabot взлетело в 1,7 раза. Среди самых востребованных работников: упаковщики, работники складов, электрики и строители.
В Польше производственный сектор рекордно растет второй месяц подряд. При этом объем незавершенных заказов увеличился до максимального показателя с мая 2004-го. Сейчас на трудовом рынке есть очень много вакансий для украинских заробитчан.