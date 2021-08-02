По результатам проверки Национальной инспекции труда в Польше обнаружили, что в 2020-м почти 15% украинцев, которые работали в этой стране, не имели контракта. В целом среди нелегально работающих сотрудников украинцы составляют 85% (2388 из 2817).

Больше всего нелегальных сотрудников было в Нижнесилезском воеводстве. Там каждый четвертый (25%) работал нелегально. В Любушском воеводстве – 22%, а в Силезском – 21%. Об этом сообщает inPoland.

Кроме того, среди прочих нарушений были зафиксированы: превышение сверхурочных часов, заключения гражданско-правовых договоров вместо трудового, другой от задекларированного работодатель, допуск к работе без надлежащих медицинских осмотров и инструктажей по охране труда, а также отсутствие зарплаты.

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Отмечается, что каждый четвертый иммигрант в Польше (26%) занялся работой в отрасли строительства, а каждый пятый (20%) работал в промышленности. Также 19% работали в админуслугах и вспомогательной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Польше продолжается рост количества вакансий для украинских заробитчан. Заработная плата для рабочих без высшего образования достигает 30 тыс. грн.

Электрик из Украины может зарабатывать в соседнем государстве от 50 до 70 тыс. грн в месяц. "Компания обеспечивает специализированный персонал, благоприятные условия и профессиональную работу", – говорится в объявлении.

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