В Конгрессе США приняли контрмеры для Байдена по 'Северному потоку-2'

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, лишающий президента Джо Байдена права отказываться от санкций против "Северного потока-2". Документ поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 212.

Об этом в Twitter сообщил журналист Bloomberg Джек Фитцпатрик. Речь идет о документе про финансирование Государственного департамента в 2022 году.

В законопроекте среди прочего есть поправка, блокирующая право американского лидера отказываться от ограничительных мер в отношении российского газопровода.

Ее автором стала представительница демократов из Огайо Марси Каптур, которая также является сопредседателем группы поддержки Украины в нижней палате Конгресса. Она выразила надежду, что администрация главы государства услышит сигнал конгрессменов о недопущении угрозы европейской энергетической безопасности.

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Отметим, что такая мера является едва ли не единственной возможностью не дать Белому дому позволить завершить строительство "Северного потока-2".

Теперь законодательную инициативу должен поддержать Сенат и подписать глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенаторы-республиканцы пригрозили заблокировать двух кандидатов в Казначейство, если администрация Байдена не пересмотрит свою политику в отношение газопровода.

Они также назвали "Северный поток-2" угрозой национальным интересам США, а также союзников и партнеров.